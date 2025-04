Jador și Oana Ciocan, prima apariție împreună ca soți și părinți. Cine vor fi nașii copilului și ce n-ar ierta manelistul: „Mă duci la mormânt”

Jador și Oana Ciocan vor deveni în curând părinți și, cu această ocazie, au făcut o serie de dezvăluiri despre povestea lor de amor, una asupra căreia au planat multe suspiciuni de-a lungul primului an și jumătate petrecut împreună.

Jador și Oana Ciocan, totul despre căsnicia lor: peripeții, temeri, gelozii

Foștii concurenți de la Survivor România au fost invitați în podcastul lui Bursucu, unde au vorbit despre provocările vieții lor. Au dezvăluit cine vor fi nașii copilului lor, Avram, prin ce momente grele au trecut împreună, de ce s-a panicat Oana când a aflat că este însărcinată, dar și cum s-au trezit cu polițiștii la ușă, la un moment dat.

Oana Ciocan a povestit că primele patru luni de sarcină nu au fost tocmai ușoare pentru ea. Chiar dacă nu poate vorbi despre o sarcină toxică, fosta concurentă de la Survivor mărturisește că i-a fost destul de rău, căci a devenit mult mai sensibilă la tot felul de mirosuri, dar, cu toate acestea, continuă să stea în bucătărie de dragul soțului ei și a pasiunii pe care o are pentru gătit. Tot la capitolul gătit, Oana a dezvăluit un episod prin care l-a dezamăgit pe Jador, când o rugase să îi facă varză călită după o noapte de beție.

Cu ce mâncare a dat greș Oana în fața manelistului

„N-a fost o sarcină toxică, pur și simplu aveam multe stări de rău. Nu puteam să mănânc nimic, nu suportam mirosurile. Cu toate astea, tot găteam, pentru că mă relaxează să gătesc. Nu mă mai gândesc la nimic când stau în bucătărie. (…)

Eram și în perioada de probă, nu știam că se întâmplă, nu știam ce are el, de fapt, în gând. Și avea o varză roșie pe acasă și eram cu doamna de la curățenie și venea jos foarte autoritar. Nu-i convenea nimic atunci, avea zile când era foarte insuportabil, fără motiv. Mi-a zis că are poftă de varză călită, dacă știu să fac. I-am zis că nu are decât varză din asta, el a zis că nu contează, să fac cu varza roșie. Mă gândeam, cum să faci varză călită din varză roșie? După o noapte de cinci litri de vin, pe care ai petrecut-o în baie, eu am încercat să pun verdeață, să pun… N-aveai ce să îi faci. A luat o linguriță și a zis că nu prea îi place varza călită”, a dezvăluit Oana, soția lui Jador, în

Jador, cu polițiștii la ușă pentru că asculta muzica prea tare

Apoi, continuând să povestească despre peripețiile în doi, Oana a scos la iveală că, într-o seară, ea și Jador ascultau muzică atât de tare încât a venit poliția la ușă. După 10 minute de bătut insistent, cei doi s-au legitimat, însă au scăpat cu o amendă mică și o mustrare verbală.

„A venit poliția într-o seară și noi ascultam foarte tare, după 10 minute de bătut la ușă. A ieșit el și mi-a zis să vin cu buletinele. Au întrebat: știți cât e ceasul? Am zis că e ziua ei. A zis: nu e azi, e mâine. I-am zis că petrecem cu o zi înainte, că mâine muncim”, au relatat Jador și Oana, pe YouTube.

În continuare, soția manelistului a scos la iveală momentul în care a aflat că este însărcinată. Era singură în baie și extrem de panicată, dar fericită în același timp. Când a urcat la etajul apartamentului în care locuiesc, să îi spună lui Jador să coboare pentru a-i da vestea, manelistul a refuzat pentru că s-a gândit că a văzut o fantomă, căci Oana credea că în casa lor sunt fantome. Cântărețul nu și-a imaginat o secundă că avea să afle că va deveni tată.

Oana Ciocan s-a panicat când a aflat că va deveni mamă: „Îmi era și frică”

„M-am pierdut pentru câteva minute. Eram în baie, m-am blocat. Erau toate sentimentele deodată. Eu știam ce reacție va avea. Acolo a fost o situație, că trebuia să îi anunț pe ai mei. Îmi era și frică, eram și fericită, dar mă gândeam cum s-a gândit Dumnezeu așa, a venit universul? Nu s-a întâmplat când noi ne doream foarte tare, ci când nu am mai fost stresată. Am zis că poate e fals pozitiv și de stres poate a ieșit așa. M-am gândit că mă bucur degeaba și sufăr foarte rău. Ca să nu sufăr, deși văd, vreau să fiu atât de sigură că mai încerc de 10 ori, doar să fie adevărat”, a declarat Oana Ciocan.

Jador și Oana Ciocan au dezvăluit cine vor fi nașii băiețelului lor, Avram. Cătălin Moroșanu și soția lui, cei care i-au fost și nași de cununie la finalul anului trecut, vor fi părinții spirituali ai micuțului.

Cătălin Moroșanu îi va năși copilul lui Jador

„Eu cu Moro suntem foarte, foarte buni prieteni. I-am povestit toată viața mea și el pe a lui. Mi-a spus: ”Bă, Jadorele, când te însori eu vreau să te cunun”. Și: „Primul copil eu vreau să îl botez”. Da, da. Mi-am dat cuvântul”, a dezvăluit Jador.

i-a mai spus lui Adrian Cristea, în cadrul aceluiași podcast, că este extrem de gelos și a făcut o remarcă pentru care ar putea fi taxat destul de dur dacă se va viraliza. A spus că o femeie trebuie ținută mereu cu burta plină.

Cât de gelos e Jador și ce spune Oana Ciocan despre momentele dificile ale relației lor

„Mi-a povestit că s-a dat un băiat la ea, la mall, că ea se mai duce la mall… S-a dat și i-a cerut Instagramul și ea i-a arătat burta. Deci trebuie s-o ții cu burta plină tot timpul.

Dacă ar atinge-o altcineva vreodată… Trădarea eu așa o văd. Nu că nu pot să o iert, dar m-ar distruge psihic rău. Ea știe foarte bine că m-ar distruge pe mine psihic. A doua zi mă duci la mormânt. Așa. Dar ne iertăm zilnic, de asta suntem oameni, ne iertăm în fiecare zi. Mai sunt momente când mă enervez, dar în general vorbim frumos unul cu altul, ne respectăm”, a adăugat Jador.

Relația celor doi viitori părinți nu a fost mereu doar lapte și miere. Au recunoscut că au existat multe momente grele, fără să atingă, însă, poate cel mai delicat subiect. Și anume, așa cum FANATIK a relatat în urmă cu câteva luni, Oana ar fi fost bătută de Jador, lucru pe care ni l-a dezvăluit Zannidache.

„Au fost mai multe momente grele, dar le-am ținut departe de oricine. Oamenii au relații de ani de zile și fac un copil după 3 ani, 5 ani. Am avut și noi certuri, dar și cu familia discuții, au mai fost tensiuni la ei, diferite. Noi, cumva, dacă eu îl văd că se consumă și nu vrea să îmi spună, mă consum și eu, că îl simt”, a spus Oana Ciocan.