Jador și Oana Ciocan s-au împăcat. Imaginile care îi dau de gol

Jador și Oana Ciocan sunt din nou împreună. Pare că s-au împăcat, conform unor imagini care circulă în mediul online. Îndrăgitul interpret de manele și fosta ”războinică” de la Survivor România All Stars 2024 au fost surprinși în ipostaze romantice.

Jador și Oana Ciocan formează iar un cuplu

Totul are loc după ce în luna iulie au confirmat că nu mai alcătuiesc o pereche, . Jador a fost primul care a pus capăt vehiculațiilor cu privire la separare, fără a oferi un motiv anume.

”M-am despărțit de Oana. Motivele le ținem pentru noi. Dar dacă tot vrei să scrii, poți să anunți și faptul că am în lucru o piesă pentru despărțire. Pregătesc o melodie pentru despărțiri. Vara asta am un program plin, cânt în mai multe locuri pe la noi, apoi am un angajament în Germania…”, spunea Jador pentru , în luna iulie.

Ulterior, în care le spunea admiratorilor săi că relația despre care ei știau nu ar mai exista de ceva timp. Tânăra se declara recunoscătoare pentru cele trăite până la acel moment.

”Relaţia pe care voi o știați nu mai există de ceva timp. Nu mai este cazul de asociere și cu acest prilej îmi doresc să vă mulțumesc tuturor. Pentru fiecare persoană care citește acest mesaj: avem oportunitatea de a ne bucura de acest joc numit viaţă, să o facem într-un mod cât mai frumos şi cu mâna pe inimă spun: mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, bine sau rău. Ştie El mai bine de ce. Răspândiți bunătate şi iubire sinceră, cu toții avem nevoie de asta! Zi frumoasă!”, scria Oana Ciocan, tot în iulie, pe Instagram.

Jador și Oana Ciocan, în vacanță în Grecia

Interesant este că despărțirea s-a produs chiar când cei doi păreau deciși să organizeze o nuntă, iar Cătălin Moroșanu și soția acestuia ar fi trebuit să le fie nași. Posibil ca evenimentul să aibă loc cât de curând, având în vedere că Jador și Oana Ciocan s-au împăcat.

Pe TikTok sunt imagini cu ei doi într-o vacanță în Grecia. Aflați la o terasă, cei doi s-au sărutat fără a ține cont de ochii lumii și că s-ar putea da de gol. Unii fani au avut dubii cu privire la actualitatea ipostazelor, ca nu cumva să fie mai vechi, din perioadă când erau un cuplu. Între timp, s-a aflat că sunt destul de recente.

”Jador și Oana nu s-au despărțit, sunt împreună în Grecia și se sărutau, doar că nu vor să își mai expună viața privată în public. Nu au fost despărțiți și nici nu o să fie vreodată. Postarea este făcută de unul din prietenii lui Jador, în data de 30 august 2024, în Grecia.”, a scris un fan al lui Jador în descrierea filmulețului.