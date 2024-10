Jador și Oana Ciocan au uimit pe toată lumea cu povestea lor de dragoste. Acum, cuplul face următorul pas și anunță că vor ajunge în fața altarului.

Jador și Oana Ciocan se căsătoresc! Când va avea loc nunta și cine vor fi nașii: „Mă însor cu ea! Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea”

Jador și Oana Ciocan au anunțat că se vor căsători în curând, spre surprinderea fanilor. După ce recent au existat speculații despre relația lor, cântărețul a confirmat că sunt împreună și că au planuri serioase de viitor. Deși data exactă a nunții nu a fost dezvăluită, Jador a menționat că evenimentul va avea loc anul viitor.

În urmă cu câteva zile, Jador amenințase că va face publice Însă, acum el dezvăluie că totul a fost doar o strategie de marketing pentru noul său videoclip.

Povestea a început când Jador a primit un filmuleț în care Oana apărea la restaurant cu un bărbat necunoscut. Curând după aceea, s-a aflat că totul fusese pus la cale de Oana și o prietenă. Inspirat de această farsă, Jador a decis să creeze un videoclip bazat pe acest scenariu.

Dar, în cadrul emisiunii “Online Story by Cornelia Ionescu”, artistul a mărturisit că el și Oana formează într-adevăr un cuplu și chiar au stabilit data nunții.

Jador a vorbit cu mult entuziasm El a declarat că a știut din prima zi că ea va deveni soția lui și a descris momentul în care a cerut-o în căsătorie ca fiind foarte emoționant.

Cântărețul a mai adăugat că familia sa o apreciază foarte mult pe Oana. Atât părinții, cât și fratele și sora sa o îndrăgesc mult pe viitoarea lui soție.

„Adevărul este că noi avem o relație superbă. Oana, te iubesc, te iubesc cel mai mult din lumea asta. Ești viața mea! Te iubesc tare de tot. Mă însor cu ea! Cred că la anul. Am cerut-o deja de soție. Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea. Am făcut o poză din prima zi cu ea. Am pus-o pe sora mea să ne facă poză. I-am zis să îmi facă poză, că ea o să fie femeia mea.

M-am rugat cu o seară înainte să-mi dea și mie o fată și m-am întâlnit cu ea. A fost genial. A fost foarte emoționant când am cerut-o de soție, mi-a fost rușine. Eu sunt foarte rușinos, deși nu par. Dar foarte extrovertit, dar eu sunt introvertit. Mama și tata o iubesc foarte mult pe Oana, dar cel mai mult cred că o iubește sora mea. Și fratelui meu o place. Eu am și acum emoții când mă duc la socrii.

Nu mă interesează dacă o să am fată sau băiat, vreau doar să fie al meu. Să semene cu ea, că e frumoasă, să aibă ochii verzi, să fie negru ca mine. Dacă aveam ochii verzi… dar îi am negri, ca tata. Câți copii vrea Dumnezeu, atâția să ne dea. Unde mănâncă trei, mănâncă și patru”, a mărturisit Jador, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit .

Cine vor fi nașii de nuntă pentru Jador și Oana Ciocan

În ceea ce privește nunta, Jador a dezvăluit că nașul lui de cununie va fi prietenul lui apropiat, Cătălin Moroșanu. și-a exprimat dorința de a fi naș încă din timpul participării lor la competiția Survivor All Stars.

Nunta va fi un eveniment tradițional moldovenesc, iar Jador nu dorește să invite presa. El a dezvăluit că vor fi multe dansuri populare și manele, iar atmosfera va fi una de petrecere autentică.

Jador a compus chiar o melodie specială pentru nuntă, intitulată “Ești frumoasă”. Piesa a fost creată la Paris și va fi interpretată la deschiderea evenimentului.

„Cătălin Moroșanu este nașul meu, ne înțelegem foarte bine. Din Dominicană mi-a spus că atunci când mă însor, cu oricine m-aș însura, el va fi nașul. Ne înțelegem foarte bine. El va fi nașul de cununie, iar la botez vreau un prieten de-al nostru. Vreau ca nunta să fie fără microfoane, fără d-astea (n.r. fără presă). Bem, cădem pe jos, că așa e la moldoveni. Beau până cad pe jos, mă fac plin de praf, îmi dă mama două palme și după aceea iar.

O să dansăm sârba toată noaptea, punem manele. Am compus o piesă pentru deschiderea nunții, se numește «Ești frumoasă». Piesa este făcută la Paris. Eu nu mă pricep la dans, ce dans al naibii să fac eu?”, a mai spus Jador în emisiune, potrivit sursei citate.