Jador, situație neașteptată în toiul zilei. Artistul este foc și pară de supărare: “Dumnezeu pedepsește”

Trăim în secolul în care nimic nu ne mai surprinde, însă Jador a rămas total șocat de ceea ce i s-a întâmplat. Dezamăgirea a fost mare, deși nu este pentru prima dată când pățește astfel de lucruri.

Jador a avut parte de surpriză neplăcută

este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului. Interpretul de manele este foarte iubit și apreciat de public, dar nici haterii nu lipsesc din peisaj.

Și, cum viața nu este mereu roz, Jador a fost pus în fața faptului împlinit. Artistului i s-au tăiat cauciucurile de la mașină chiar în toiul zilei. Acest lucru s-a mai întâmplat de două ori, deci acum ar fi a treia oară când artistul este nevoit să își schimbe cauciucurile.

Deși nu este prima dată când trece prin astfel de situații, Jador a fost profund dezamăgit, susținând că lumea este din ce în ce mai rea. Dornic să afle cine a fost capabil să facă un astfel de gest, cântărețul a apelat la ajutorul poliției, pentru a accesa

„Nu am cuvinte”

„Pur și simplu, nu știu cum să reacționez. Vă arăt și vouă. A băgat cuțitul în roată, nu este prima dată. E cauciuc de vară, că nu am avut de iarnă.

A băgat cuțitul în partea cealaltă. Dacă am câștigat vreodată ceva în viața mea, am câștigat pentru că am muncit.

Nu am dat în cap nimănui în viața mea, nu am dus în viața mea fete la treabă, pe Germania, nu am făcut rău nimănui în viața mea.

Doar am cântat și am făcut lumea fericită ca să fac niște bani. A devenit lumea rea, fraților. Pur și simplu, nu am cuvinte. Eu v-am iertat, doar Dumnezeu pedepsește.

Eu vă iert oricare ați fi, pentru că sunt camere și aflu, dar nu am ce să fac. Nu vă pun să plătiți pentru că probabil sunteți invidioși pe viața mea. Stau și aștept poliția pentru că vreau să văd cine e.”, a transmis Jador în mediul online.