Jador știe ce-și dorește de la viitoarea soție. Cum trebuie să fie partenera sa

Jador se încadrează în categoria burlacilor din lumea mondenă, niciodată nu și-a asumat titulatura de ”bărbat luat”, însă mult timp, chiar și acum, inima lui bate pentru o femeie specială, prima lui iubire.

Jador speră să se împace cu Georgiana Elisei

Manelistul și Georgiana Elisei au format mult timp un cuplu, iar acum, , din nou, Jador spune că cel puțin pentru moment nu vrea să se mai arunce în brațele vreunei femei. Și asta pentru că încă speră ca tânăra să se întoarcă la el, relația dintre ei, mărturisește el, nefiind una consumată în totalitate.

”Momentan vreau să stau singur, vreau să văd care e treaba, pentru că nu o să se termine așa ușor între mine și fata aia (n.r. fosta iubită). Oarecum o aștept, o aștept să-și revină, pentru ca a luat-o cam razna.

Este singura femeie pe care am întâlnit-o serioasă. Nu-i trebuie alte lucruri, nu-i trebuie alte relații. Eu am fost cu ea despărțit poate și jumătate de an, chiar și un an și nu s-a dus nicăieri. Adică înțelege niște lucruri”, a spus artistul, conform

Femeia ideală pe care o caută Jador

Dorința lui de a se întoarce în relația care l-a transformat ca bărbat este și pentru că fosta iubită se încadrează, din câte spune el, în pentru a forma o familie.

Fostul concurent de la „Survivor” nu pune accent pe aspectul partenerei sale, ci mai mult pe ceea ce poate să îi ofere aceasta în materie de afecțiune.

Cântărețul își dorește ca femeia lui să îi fie fidelă, să îl aștepte acasă cu masa pusă și să tindă spre perfecțiune, deși știe că acest aspect nu este tocmai unul ușor de bifat.

”Aș vrea o femeie perfectă”

”Oricât aș vrea să mă ascund, îmi doresc o femeie cuminte. Cred ca fiecare dintre noi ne dorim o femeie cuminte. De înșelat, nu am fost niciodată, deci exclud oricum varianta asta, ca să știe toată lumea. Înșelatul oricum e nașpa. Nu-mi place să mă mintă femeia mea, mă simt de parcă as fi trădat pe la spate.

Îți dai seama ca eu as vrea sa fie perfectă, dar nu există. Aș vrea să facă mâncare să mă aștepte acasă”, a mai spus vedeta.

Fie că va fi Georgiana sau o altă domnișoară, Jador speră ca visul lui, acela de a avea o familie, să i se îndeplinească cât mai repede. Cea mai mare teamă a lui fiind aceea de a rămâne un bărbat care a reușit doar pe plan profesional, nu și pe cel personal.

”Mi-e frică, că ajung și eu ca vedetele astea – să nu mă mai însor. Eu vreau să mă însor, vreau să trăiesc o viață normală”, a mai afirmat Jador.