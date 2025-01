Jador trăiește clipe grele. Artistul a izbucnit în lacrimi pe internet: “Mi-au luat banii”

Deși trebuia să fie una dintre cele mai fericite perioade din viața lui, datorită căsătoriei cu aleasa inimii sale, Jador traversează un moment foarte dificil.

Jador, plin de lacrimi pe internet

este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști de la noi. A muncit mult să ajungă unde este astăzi, dar destinul îi pune bețe în roate.

Dacă pe plan personal stă foarte bine, nu putem spune același lucru despre partea profesională. În urmă cu doar câteva ore, artistul a a anunțat că DeSanto i-a dat strike pe YouTube.

Acesta este un avertisment pentru reglementarea drepturilor de autor. Mai mult, producătorul i-ar fi cerut lui Jador o sumă uriașă de bani pentru a rezolva situația.

Disperat și nemaiștiind ce să facă, cântărețul a apelat la ajutorul fanilor. Se afla alături de proaspăta lui soție când a făcut anunțul, moment în care a izbucnit în lacrimi.

Plin de durere, pentru că munca lui de ani zile s-a dus într-o clipită, Jador a povestit ce s-a întâmplat chiar în ziua de 25 decembrie. Atunci, DeSanto i-ar fi șters toate melodiile.

„Nu am banii ăștia”

„Ce să fac, iubirea mea? Acesta este un videoclip sentimental. Toată munca mea de șase ani s-a dus, iubirea mea. Iartă-mă că plâng.

Toată munca mea de șase ani s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi păstra acest videoclip sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la DeSanto.

Mi-a închis contul, toate pistele pe care le-am compus eu… Iartă-mă, iubirea mea. Știu că par slab, dar iartă-mă. Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu, nu știu, mi-a dat strike, mi-a închis contul, mi-a cerut 100.000 de euro ca să mă lase în pace.

Nu am banii ăștia pentru că nu sunt milionar. Nu am banii ăștia. Fac doar muzică, vin la evenimentele voastre, cânt, nu știu să fac altceva.

Mi-a șters toate melodiile de pe YouTube și nu știu cum să fac, cum să rezolv pentru că sunt doar un om normal care cântă.

Lumea se aștepta la mine să fac o nuntă nu știu cum, eu am o viață simplă, mănânc șuncă și ciorbă și oamenii mi-au luat banii.”, a povestit Jador, cu lacrimi în ochi, pe TikTok.

DeSanto îl șantajează pe Jador de ani buni

Mai mult, pe lângă cele povestite în video, Jador a adăugat și o descriere la postarea sa de pe Instagram. Artistul îl acuză pe de șantaj.

Se pare că DeSanto nu îi dă pace lui Jador. Pe lângă marea lovitură din ziua de Crăciun, producătorul i-a făcut mai multe probleme cântărețului.

Acum nu mult timp, Jador povestea că i-au fost tăiate cauciucurile de la mașină pentru a doua oară. Dacă atunci nu a spus cine a fost făptașul, de data aceasta a recunoscut că producătorul muzical ar fi fost de vină.

„Dragilor, mă simt nevoit să împărtășesc cu voi o luptă care îmi frânge sufletul. Am ajuns unde sunt doar prin muncă, talent și voia lui Dumnezeu. Nu am relații care să mă propulseze și nu am urcat pe scara succesului prin bani. Sunt doar un om simplu care iubește să cânte și să aducă bucurie.

Din păcate, toate melodiile mele vechi, canalul meu de YouTube – munca mea de ani – au fost închise și șterse. DeSanto mă șantajează de câțiva ani, cerându-mi sume imposibile pentru a mă lăsa în pace. Mi-au tăiat cauciucurile, mi-au rupt poarta studioului, iar acum simt că tot ce am construit se destramă.

Am nevoie de ajutorul vostru, al oamenilor care cred în mine și în adevăr. Îi rog pe toți cei care pot să mă sprijine, fie moral, fie legal, să îmi fie alături. Dacă dați un search pe YouTube, veți vedea că tot ceea ce am creat a dispărut.

Fac acest mesaj public pentru că simt că nu mai pot duce lupta singur. Îmi pare rău că sunt nevoit să trec prin asta, dar adevărul despre industria muzicală trebuie spus. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere.”, a scris Jador.