Jador, veste uriașă după participarea la Survivor România. Fanii au fost cu adevărat încântați

Jador vine cu o veste uriașă pentru fani, după participarea de la Survivor România 2021. Urmăritorii cântărețului de muzică de petrecere sunt cu adevărat încântați de anunțul făcut de artist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Kanal D are o legătură foarte specială cu frații și sora sa, manelistul mărturisind în urmă cu ceva vreme că i-a ajutat pe toți, în special pe Răzvan, căruia i-a dat bani pentru a-și ridica o locuință alături de casa natală.

În momentul de față fratele lui Jador, care trăiește la Bacău, are un anunț foarte important de făcut pentru întreaga familie. Mai exact, tânărul care s-a căsătorit civil în urmă cu mai puțin de un an urmează să devină tată pentru prima oară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, anunț important după Survivor România. Ce le-a spus fanilor

Potrivit wowbiz.ro, cumnata lui Jador, Andreea, va deveni mamă la finalul acestui an sau la începutul următorului. Așadar, în curând va apărea primul nepot din familia Dumitrache, deși manelistul spune de ceva vreme că vrea să se așeze la casa lui alături de o fostă iubită.

Răzvan Dumitrache este unul dintre frații artistului care a luat calea Bisericii, pocăindu-se la scurt timp după ce părinții lui au făcut același lucru. La fel a făcut și sora cântărețului, Camelia, care apare pe Youtube cântând muzică religioasă.

ADVERTISEMENT

Jador vorbește frecvent despre familia sa, amintindu-și de cei dragi inclusiv în timpul filmărilor de la Survivor România. La momentul respectiv vedeta spunea că are câteva regrete legat de frați, și anume că nu a putut să-i ajute pe toți în aceeași măsură.

„Un lucru pe care l-am realizat aici a fost că am făcut o neînțelegere între frații mei. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine să fac banii mai ușor și mi-am ajutat familia cum am putut, în special pe frate-meu, să-și facă casa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea. Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că… nu știu, nu mi-am dat seama…

Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei. Și când o să ajung acasă, primul lucru asta o s-o fac: o s-o ajut să-și facă casa”, a dezvăluit Jador într-un consiliu de la Survivor România.

ADVERTISEMENT