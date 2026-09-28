Sport

Jaecoo 8 SHS-P intră pe piață în România. Cât costă SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri. Galerie foto

Jaecoo 8 SHS-P premium ajunge pe piața din România și se vrea un concurent real pentru modele ca Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, Kia Sorento, Mazda CX-80 sau Peugeot 5008.
Flaviu Popa
28.09.2026 | 07:00
Jaecoo 8 SHSP intra pe piata in Romania Cat costa SUVul chinezesc cu 462 CP si 7 locuri Galerie foto
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Jaecoo 8 SHS-P premium în România
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Jaecoo 8 SHS-P premium intră pe piața din România și a pregătit o combinație care va atrage imediat atenția amatorilor de SUV-uri: 462 CP, tracțiune integrală, propulsie plug-in hybrid cu o autonomie combinată de peste 1.000 kilometri. Totul la 7 locuri spațioase. Prețul de lansare al SUV-ului din China pornește de la 50.990 de euro.

Jaecoo 8 SHS-P premium a intrat pe piața din România și costă 50.990 de euro

Jaecoo 8 SHS-P a fost gândit ca și un SUV pentru familiile care sunt în căutarea unui automobil spațios și confortabil, în condiții de performanță și posibilități de rulare în afara asfaltului. Autoturismul vine cu un motor de 1,5 litri turbo, în tandem cu sistemul Super Hybrid System și motoare electrice.

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La 462 CP și 580 Nm, accelerația de la 0 la 100 km/h se face în doar 5,8 secunde. Un mare avantaj al noului model e bateria de 34,46 kWh, cu o autonomie totală de peste 135 de kilometri. În aceste condiții, deplasările zilnice pot fi făcute fără pornirea motorului termic, în timp ce autonomia totală în regim combinat depășește 1.000 de kilometri.

Inclusiv încărcarea a fost gândită pentru drumuri lungi, pentru că Jaecoo 8 SHS-P acceptă încărcare rapidă DC de până la 70 kW, iar bateria ajunge de la 30% la 80% în 25 de minute. Șoferii vor avea la dispoziție șase moduri de condus pe suprafețe precum noroi, pietriș sau zăpadă. Mai mult, SUV-ul poate trece prin apă cu o adâncime de până la 600 milimetri.

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Jaecoo 8 SHS-P premium în România - 2
Jaecoo 8 SHS-P premium în România – 2

Jaecoo 8 SHS-P premium are șapte locuri și se laudă cu o autonomie de 1.000 de kilometri

SUV-ul este dotat cu șapte locuri, iar cu scaunele din spate rabatate volumul portbagajului poate ajunge la 2.021 de litri. Jaecoo 8 SHS-P este echipat cu 10 airbag-uri și un sistem ADAS care monitorizează traficul și sprijină șoferul. La un test real, noul SUV a parcurs 1.660 de kilometri cu un singur rezervor de combustibil și o singură încărcare a bateriei, printr-un traseu cu zone urbane, autostrăzi și trasee montane.

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SUV-ul care concurează cu Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, Kia Sorento, Mazda CX-80, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq iV și Volkswagen Tayron poate fi comandat acum în România la prețul de 50.990 de euro cu TVA inclus. Desigur, prețul poate să urce în funcție de model.

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Jaecoo 8 SHS-P premium în România - 3
Jaecoo 8 SHS-P premium în România – 3
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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