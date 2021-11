Exclusiv. Ce s-a întâmplat în cazul primarului din Plopu jefuit la bancă de 500.000 euro: ”Abia mi-am revenit psihic!”

La începutul lunii iulie 2013, un om de afaceri din Bărcănești (județul Prahova) a reclamat dispariția unei sume de circa 170.000 euro păstrată într-o casetă de valori la o filială Raiffeisen Bank din Ploiești. La câteva zile după sesizarea autorităților, un caz similar a fost semnalat în incinta aceleiași sucursale bancare, victima fiind primarul comunei Plopu.

”Aveam 410.000 dolari, 100.000 lire sterline, 30.000 franci elveţieni, 8.000 dolari canadieni şi aproape un kilogram de aur. Când nu i-am mai găsit cred că acel moment a fost poate unul din cele mai triste din viaţa mea. În casetă mai erau doar două facturi de provenienţă a aurului adus de mine din străinătate“, a declarat atunci primarul Adrian Bălănescu, devastat de vestea primită.

Nicolae Cantemir, prima victimă a jafului de la banca din Ploiești, a declarat în fața autorităților că lui i-au dispărut 72.000 de euro, 88.000 de dolari si 30.000 de lei. Bărbatul, ospătar renumit pe vremuri, a mărturisit că intenționa să se lase de afaceri.

“Am făcut și testul poligraf, pentru că anchetatorii tot pe mine mă bănuiau vinovat. Evident că l-am trecut. Dar pe mine m-a îmbolnăvit tot scandalul asta, am făcut diabet și psoriazis. Nu mai pot, dar știu ce o să fac, îmi pun foc pe mine și s-a dus viața!

Mi-am propus să mă las de afaceri, pentru că, după 33 de ani, cât am muncit pentru banii aștia, nu-ți mai vine s-o iei de la capăt. În tot acest timp am avut o firmă și niciodată nu am avut probleme cu legea, am făcut afaceri curate. Și uite ce am primit”, a afirmat atunci Nicolae Cantemir.

Primarul Adrian Bălănescu, care nu avea trecută în declarația de avere suma pe care o ținea în caseta de valori, a povestit că își mutase toate afacerile pe numele soției în momentul în care intrase în politică.

”Nu sunt interlop, nu am treabă cu cămătarii, am justificarea tuturor banilor pe care i-am muncit. Am fost vânat, nu a fost ceva la întâmplare, a fost sigur nevoie şi de o colaborare din partea unui angajat al băncii, dacă nu chiar şi mai mulţi“, considera primarul comunei Plopu.

Proces pierdut definitiv în decembrie 2018 de unul dintre păgubiți

Adrian Bălănescu, care în 2015 deținea atât de multe terenuri încât acestea nu mai încăpeau înghesuite în declarația de avere, a declarat că respectiva casetă de valori o are închiriată din 2006 și că banii depuși i-a văzut ultima oară în aprilie 2013.

”Am recurs la o cutie de valori pentru că am crezut că aşa îi pot administra mai uşor singur, să pot face retrageri sau depuneri de bani şi bunuri fără multe formalităţi“, a afirmat atunci Adrian Bălănescu.

a identificat finalmente trei angajate ale sucursalei băncii respective ca fiind într-o oarecare legătură cu dispariția sumelor reclamate de cei doi păgubiți.

Numai că, potrivit informațiilor FANATIK, în decembrie 2018, păgubitul Nicolae Cantemir a pierdut definitiv un proces deschis băncii și celor trei angajate suspecte în acest caz. Interesant este faptul că în acest proces și Adrian Bălănescu, colegul de ”suferință” al lui Cantemir, apărea în rolul ”intimatului”, alături de bancă și de angajatele respective.

Primarul Adrian Bălănescu: ”Nu vreți să știți prin ce am trecut eu, nu vreți să știți, vă spun!”

”Nu m-am certat cu Nicolae Cantemir, nu am nici o problemă cu el, doar că nu vreau să mai vorbesc niciodată despre acest caz. Nu vreți să știți prin ce am trecut eu, nu vreți să știți, vă spun! Este un subiect trist, abia m-am refăcut psihic, vă rog să mă credeți, dar a trebuit să merg mai departe. Și nu, nu am recuperat nici un ban”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK Adrian Bălănescu, în continuare primarul localității Plopu (județul Prahova).

Din punct de vedere financiar, . Potrivit ultimei declarații de avere disponibile, Adrian Bălănescu deține în continuare 12 terenuri intravilane și extravilane în comunele Bucov și Plopu, la care se adaugă trei garsoniere, un apartament și trei spații comerciale în Ploiești, ca și anumite părți din trei case amplasate în Bucov și Plopu.

Singurul care continuă lupta în instanță cu banca respectivă este Nicolae Cantemir, potrivit informațiilor FANATIK. În încercarea de a-și recupera banii dispăruți din caseta de valori, omul de afaceri a dat în judecată direct banca, într-un proces avand ca obiect ”acțiunea în răspundere contractuală”.

La ultima înfățișare în proces, care a avut loc acum câteva zile, potrivit informațiilor FANATIK, judecătorii au decis amânarea pronunțării pentru începutul lunii decembrie a anului curent.