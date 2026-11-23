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Cele mai noi date spun că decesul fostului mare internațional român, Dudu Georgescu (1950 – 2026) s-a produs la începutul săptămânii trecute. Poliția din Toronto a demarat o anchetă pentru moarte suspectă. Legendarul fotbalist a fost găsit fără suflare în locuință, prezentând leziuni pe corp. Dumitru Dragomir (80 de ani) a lansat, la FANATIK, o nouă ipoteză în acest caz terifiant.

O nouă ipoteză lansată în cazul decesului lui lui Dudu Georgescu: „Jaf comis de români!”

Fotbalul românesc a fost cutremurat, duminică, 22 noiembrie, de o veste înfiorătoare. De peste ocean venea informația că Dudu Georgescu, fostă „Gheată de Aur” și golgheterul all-time din fotbalul intern, a murit la vârsta de 76 de ani. Decesul a survenit în Canada, țara în care legendarul sportiv locuia de mai mulți ani.

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În primă fază, oamenii legii din Canada au cercetat-o pe Marina, soția acestuia, care lucrează ca asistentă medicală. Partenera de viață a fostului mare jucător a și fost reținută timp de 72 de ore, însă ulterior a fost eliberată. În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir nu crede că această femeie este responsabilă de moartea lui Dudu Georgescu.

Mitică e convins că ar putea fi vorba de o crimă, însă spune că altcineva l-ar fi putut înjunghia pe legendarul sportiv. „Nu cred că nevastă-sa a băgat cuțitul în el! Altceva a fost. Au venit și i-au furat lucruri, un jaf. Au fost tot români de-ai noștri. (n.r. Au băgat cuțitul în el, a vrut să se apere omul?) Da, da”, spune Dragomir.

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În primă fază, când a auzit știrea, Dumitru Dragomir a crezut că e vorba de un infarct. , acesta și-a schimbat părerea. „Eu am crezut că a făcut infarct. Dar când am auzit acum că a avut cuțitul în el. (n.r. L-au găsit cu cuțitul în el pe bietul om). Erau amprentele pe cuțit. Dacă a fost cu mănuși, îți dai seama că a fost premeditat. (n.r. Crezi că a fost un jaf comis de români? Care știau, el s-a opus?) Da, categoric!”.

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Mitică Dragomir, mesaj pentru tinerii fotbaliști după tragedia cu Dudu Georgescu

Pe cât de mare a fost Dudu Georgescu, cel mai mare atacant din fotbalul românesc, pe atât de mari au fost problemele sale la bătrânețe. Cu această ocazie, Mitică Dragomir a transmis un mesaj pentru tinerii fotbaliști. „(n.r. A fost mare Dudu Georgescu? Considerat poate cel mai mare atacant din România, din toate timpurile) Da! Doamne, Maica Domnului! De asta le spun la toți tinerii ăștia: ‘Bă, asigurați-vă bătrânețile, bă! Pentru că dacă nu-ți vine poștașul să-ți aducă pensia acasă îndestulătoare, e nenorocire, bă. Nu neglijați perioada asta de depunere la pensie, nu neglijați, pentru că e o nenorocire, să știți!’”.

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. Finalul său a fost unul într-o sărăcie lucie. „Era sărac lipit pământului”, mai punctează Dumitru Dragomir. Referindu-se la talentul lui Dudu Georgescu, Mitică spune că, în prezent, valoarea sa ar fi fost lejer de 100.000.000 de euro.