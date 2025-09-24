Sport

Jaf de 100.000 de euro din casa selecționerului! Hoții au intrat prin bucătărie și au luat tot ce au prins de valoare

Antrenorul naționalei Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a fost prădat în casa lui din periferia Lisabonei, hoții provocând o pagubă serioasă
Catalin Oprea
24.09.2025 | 08:20
Casa lui Roberto Martinez a fost spartă OTO X

Casa antrenorului portughez, spaniolul Roberto Martinez, a fost spartă. Hoți au luat bijuterii și ceasuri în valoare de 100.000 de euro, profitând de faptul că nu era nimeni acasă în momentul infracțiunii.

Roberto Martinez era plecat în Spania

CNN Portugalia a indicat că atacatorii ar fi intrat în casă, situată în zona Cascais, la periferia Lisabonei, prin bucătărie. La rândul său, SIC Notícias a subliniat că hoții au spart o fereastră pentru a accesa interiorul casei.

Jaful a fost detectat de îngrijitor, care urma să lucreze în subsol și apoi a văzut reședința jefuită. Roberto Martínez nu era acasă, selecționerul lui Ronaldo fiind plecat în țara natală pentru rezolvarea unor probleme personale.

Martinez, în vârstă de 52 de ani, este antrenorul Portugaliei din ianuarie 2023 și pregătește în prezent următoarele meciuri ale echipei naționale pentru calificările la Cupa Mondială din 2026. Portugalia va juca împotriva Irlandei și a Ungariei pe 11 și respective 14 octombrie.

Portugalia, prima națională cu două Ligi ale Națiunilor

Lusitanii au avut un debut fulminant în preliminarii. Au învins cu 5-0 în Armenia și cu 3-2 în Ungaria și nu par a avea vreo problemă în a obține biletele pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Fost selecționer al Belgiei, între 2016 și 2022, Roberto Martinez a preluat în 2023 naționala Portugaliei. El are un bilanț fabulos ca selecționer al echipei lui CR7, câștigând 23 de partide din 32. Cinci meciuri au fost remize, iar doar patru eșecuri.

Cu el pe bancă, Portugalia a devenit în această vară prima echipă care câștigă de două ori Liga Națiunilor. S-a întâmplat după o finală epică împotriva Spaniei, pe care Portugalia și-a adjudecat-o la penaltyuri.

L-a confirmat pe CR7 căpitan

Deși multă lume se aștepta ca Martinez să renunțe la CR7, după Mondialul din 2022, care a fost dezamăgitor, el l-a confirmat pe acesta ca și căpitan de echipă. “Avem nevoie de experiența lui”, a spus Martinez în momentul numirii.

De când Martinez este selecționer, Ronaldo a marcat 23 de goluri în 25 de partide, chiar dacă a trecut de granița a 40 de ani. El își continua drumul către obiectivul celor 1000 de goluri marcate pe care și l-a propus până la finalul carierei.

Zilele trecute, CR7 a reușit o dublă în partida dintre Al Nassr și Al Riyadh și a ajuns la 946 reușite în cariera lui excepțională. Ronaldo a semnat recent, în luna iunie, un nou contract cu Al Nassr, ajungând să câștige suma de 488.000 de lire sterline, adică aproximativ 500.000 de euro, pe zi.

 

