Jaf la Loteria Română. Cum a scăpat de pușcărie clujeanul care a fugit cu banii jucătorilor și i-a ascuns la o mănăstire

Emil Tiberiu C., un bărbat de 58 de ani Cluj-Napoca, fără antecedente penale, a vrut să dea o lovitură perfectă. Profitând de faptul că era angajat al Loteriei Române și că avea acces la informații de interior, el a jefuit o mașină care colecta încasările din agenții și a fugit cu banii. Ulterior, bărbatul a ascuns sumele furate la o mănăstire din Florești. El a comis, însă, și o eroare uriașă, care a dus la identificarea sa și trimiterea în judecată. Norocul i-a surâs și la proces, pentru că judecătorii l-au iertat de închisoare.

Povestea de film a jafului din mașina Loteriei Române

Jaful s-a petrecut la data de 10 octombrie 2024, pe strada I.P. Voitești din Cluj-Napoca, în jurul orei 10:30. Un bărbat a coborât dintr-un autoturism marca Skoda Octavia și s-a îndreptat grăbit către sediul unei agenții loto. Zece minute mai târziu, el s-a întors la mașină cu un plic gros în mână. A deblocat autoturismul și a deschis torpedoul pentru a așeza plicul lângă celelalte colectate. În acel moment, un fior rece i-a traversat șira spinării, pentru că cele trei plicuri dispăruseră. A pus mâna pe telefon și a sunat la poliție.

Ar fi fost lovitura perfectă dacă în zonă nu ar fi existat camerele de supraveghere ale unei bănci din apropiere. Polițiștii au descoperit că la ora 10:18, un autoturism Audi A4 a parcat la câțiva metri de agenție, iar din acesta a ieșit un bărbat care intră într-o curte și rămâne ascuns până când șoferul de pe Skoda intră în sediu.

Pe imagini de vede cum necunoscutul iese din ascunzătoare, deblochează mașina cu o cheie de rezervă, pătrunde în automobil și iese cu trei plicuri albe. După asta, el părăsește în grabă zona, nu înainte de a bloca din nou autoturismul pe care tocmai îl prădase. Polițiștii au mers pe fir și au identificat proprietarul mașinii Audi și i-au făcut o vizită la domiciliu. Acesta a declarat că în ziua respectivă, îi împrumutase autoturismul cumnatului său, angajat al Loteriei Române. În acel moment, oamenii legii și-au dat seama că au găsit vinovatul.

Ce a făcut bărbatul când poliția a ajuns la el

Câteva ore mai târziu, bărbatul care apare în imaginile filmate se afla la secția de poliție și își recunoștea fapta. El a și indicat locul în care a ascuns banii, circa 28.000 de lei: o magazie a Așezământului social Sfântul Onufrie din Florești, . Suma a fost recuperată în totalitate și a fost returnată Loteriei Române. În schimb, bărbatul s-a ales cu un dosar penal și a fost trimis în judecată pentru furt calificat.

În urmă cu câteva săptămâni, la un an și jumătate de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, el nu mai are voie să comită alte infracțiuni, trebuie să dea cu subsemnatul la poliție și să presteze muncă neremunerată în cadrul asociației ”O masă caldă” din Cluj-Napoca.

Judecătorii, impresionați de îndrăzneala bărbatului care a jefuit mașina Loteriei

Judecătorii care au dat sentința au considerat că ”modul concret de comitere a infracțiunii (…) arată o îndrăzneală și o îndeletnicire semnificativă, chiar în lipsa unor antecedente penale”. Ei au mai arătat că fapta sa poate fi apreciată ca fiind de o gravitate ridicată, datorită ”caracterului premeditat și modului îndrăzneț se punere în aplicare a planului infracțional”.

Pe de altă parte, aceștia i-au acordat inculpatului și câteva ”bile albe”, în sensul că prejudiciul a fost recuperat integral iar acesta ”a recunoscut și regretat comiterea faptei”, că este o persoană integrată social, că este o persoană integrată social și e implicat în activități de voluntariat. În prezent, acesta lucrează ca șofer pe autocamion în cadrul unei societăți comerciale.

Decizia instanței este definitivă și nu mai poate fi atacată. Totuși, autorul jafului de la Loteria Română se poate considera fericit că a scăpat de pedeapsa cu executare, după ce și-a recunoscut fapta și a optat pentru varianta simplificată a procesului penal.