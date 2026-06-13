Jaf neobișnuit la Cupa Mondială! Una dintre favorite a rămas fără obiectivul muncii înainte de debut

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Echipa Angliei a fost victima unui jaf bizar, înaintea primei sesiuni de antrenament la Kansas City, unde și-a stabilit baza de pregătire pe perioada șederii la Cupei Mondială, acolo unde este cotată ca fiind una dintre favoritele la câștigarea trofeului.

Hoții au furat mingiile naționalei Angliei

Englezii se pregătesc pentru meciul de debut, împotriva Croaţiei, dar jucătorii lui Thomas Tuchel au avut neplăcuta surpriză de a constata dispariţia unui lot de ghete destinate meciurilor, precum şi a unei mari părţi din rezerva lor de mingi.

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Aceste echipamente au fost furate dintr-o dubiţă a staff-ului englez, în timp ce acesta se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză îşi petrecuse primele zile ale şederii sale în America. Acolo, Anglia a jucat două amicae, cu Noua Zeelandă (1-0) și Costa Rica (3-0).

Harry Kane și Jude Bellingham au rămas fără ghete

Daily Mail scrie că Iar hoții au lăsat Angliei o singură minge, furându-le pe toate celelalte. Serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.

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Anglia va debuta la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada pe 17 iunie, la Dallas, contra Croaţiei, după care va juca pe 23 iunie cu Ghana, la Boston, şi pe 27 iunie cu Panama, la New York.

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Anglia e a treia favorită la trofeu

Potrivit specialiștilor de la Opta Joe, Anglia, care a câștigat o singură data titlul mondial, în 1966, este a treia favorită la câștigarea trofeului, cu 10,8 % șanse. Spania este considerată drept principala favorită în acest moment la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Campioana EURO 2024 este cotată cu șanse de 16%.

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Lotul Angliei convocat de Thomas Tuchel pentru CM 2026

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

Fundaşi: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/Germania), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City);

Mijlocaşi: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/Spania), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

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Atacanţi: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen/Germania), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona/Spania), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli/Arabia Saudită), Ollie Watkins (Aston Villa).