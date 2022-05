Confesiunile tulburătoare ale lui Jake Daniels, jucătorul de 17 ani care a admis ca e homosexual: „Vreau ca lumea să-mi știe povestea”

La 17 ani, Jake Daniels marchează pe bandă rulantă la echipa under 19 a lui Blackpool. Are 30 de goluri și a debutat deja, contra lui Peterborough, și-n prima formație, care evoluează în Championship, al doilea eșalon englez. Viața sa, dezvăluie, nu era însă împlinită. Purta în suflet, încă de copil, o mare povară. Este homosexual. Și a decis că este momentul să spună adevărul. Să se descarce.

”Nu eram pregătit și a fost o luptă, dar nu vreau să mai mint. Sunt gata să le spun oamenilor povestea mea”, spune Jake Daniels

S-a confesat . ”Le-am spus mamei și surorii mele. A doua zi am jucat cu Accrington și am marcat de patru ori. Cred că și acest lucru arată cât de multă greutate a fost de pe umerii mei și că am simțit o ușurare masivă”, spune Jake Daniels.

Apoi, își continuă confesiunile. Vorbește despre părinți și colegii săi de echipă. Despre dorința lui de a fi sincer și de a-și trăi viața fără să fie apăsat de minciună.

Despre anxietatea care l-a apăsat ani de zile. Atunci când se întreba dacă familia și colegii lui îl vor sprijini. Dar și despre cum speră că acțiunile sale îi pot ajuta pe alții să facă același lucru.

”M-am gândit de mult timp la cum vreau să o fac, când vreau să o fac. Știu că acum este momentul. Simt că sunt gata să spun oamenilor povestea mea.

Vreau ca oamenii să cunoască adevăratul eu. Sunt gata să fiu eu însumi, să fiu liber și încrezător”, a continuat Jake.

Rememorând, Jake Daniels, care a împlinit 17 ani, spune că știe de mai bine de un deceniu adevărul. ”Nu pot da o dată exactă, dar probabil că aveam cinci sau șase ani când am știut că sunt gay. Așa că a trecut mult timp în care am trăit în minciună.

La acea vârstă nu prea crezi că fotbalul și homosexualitatea nu se amestecă. Mă gândeam însă…Într-o zi, când voi fi mai mare îmi voi face o prietenă, mă voi schimba și va fi bine.

Dar pe măsură ce timpul trece, realizezi că nu te poți schimba pur și simplu. Nu merge asa.

Am avut prietene în trecut, pentru a încerca să îi fac pe toți colegii mei să creadă că sunt hetero. Dar a fost doar o mușamalizare masivă. În școală oamenii mă întrebau chiar: >. Și răspundeam: >.

Nu eram pregătit și a fost o luptă, dar nu vreau să mai mint”, își aduce aminte puștiul.

Dorea să amâne momentul, pentru că, de la Fashanu, în 1990, nimeni nu mai ieșise public să recunoască

Jucătorul lui Blackpool a recunoscut apoi că s-a întrebat mereu dacă este cazul să recunoască faptul că este homosexual. Cel puțin până în momentul în care se va retrage.

”Multă vreme am crezut că va trebui să-mi ascund adevărul pentru că am vrut să fiu, iar acum chiar am reușit, un fotbalist profesionist.

M-am întrebat dacă ar trebui să aștept până mă retrag ca să fac această declarație. Niciun alt jucător profesionist nu este în această situație.

Cu toate acestea, știam că asta va duce la o lungă perioadă de minciună și la imposibilitatea de a fi eu însumi sau de a duce viața pe care mi-o doresc”, spune Jake Daniels.

Într-adevăr, el este primul jucător profesionist din Anglia, după Justin Fashanu, în 1990, care acceptă că este homosexual încă în timpul carierei. Un Fashanu care și-a luat viața, opt ani mai târziu, la vârsta de 37 de ani.

Iar în Premier League există un singur caz. Thomas Hitzlsperger, care, în 2014, la un an după ce și-a încheiat cariera, în care a trecut pe la Aston Villa, West Ham și Everton, și-a recunoscut orientarea.

Pe plan mondial, în egala măsură, nu-s multe cazuri de jucători care să-și afirme identitatea. În iunie 2018, Collin Martin, pe atunci din Minnesota United, în MLS, a devenit singurul fotbalist profesionist masculin activ care recunoștea că este homosexual. Ulterior, în octombrie 2021, australianul Josh Cavallo a făcut și el același lucru.

Nu la fel stau lucrurile în ceea ce le privește pe jucătoarele profesioniste. Care au fost mult mai deschise în legătură cu acest subiect. Poate însă că gestul lui Jake Daniels va schimba lucrurile.