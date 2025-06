Jake Paul a ”tocat” toți banii câștigați din meciul cu Mike Tyson. Pe ce s-a dus fabuloasa sumă de 39.000.000 de dolari

După victoria istorică în fața lui Mike Tyson, Jake Paul . La 7 luni de la acea luptă, youtuber-ul american a recunoscut că nu mai are niciun ban din premiu.

Jake Paul a cheltuit banii obținuți după bătaia cu Mike Tyson

Deși inițial s-a zvonit că și-a cumpărat un avion privat și un SUV extrem de scump, Jake Paul a negat aceste informații și a precizat că toți banii s-au dus în îndeplinirea unui vis mai vechi. Și anume achiziționarea unei ferme.

”Nu am anunțat până acum, dar mi-am cumpărat o fermă. O fermă destul de scumpă. De 15 ani mi-am dorit să cumpăr una. Era cumva visul meu și unul dintre motivele pentru care am muncit atât de mult. Pur și simplu iubesc tot ceea ce are legătură cu asta: vânătoarea, ski-jet-ul, ATV-urile, pescuitul, caii, vacile și așa mai departe.

Am crescut mergând des la țară cu tatăl meu, așa că mereu mi-am dorit să mă întorc la asta. Am lucrat foarte mult la achiziționarea unei ferme. M-a costat 39.000.000 de dolari… Este imensă. E chiar puțin mai mare decât mi-am dorit, dar când am ajuns acolo, mi-am zis: ‘Trebuie să o cumpăr’”, a declarat Paul, conform .

Se va lupta vreodată cu fratele său?

, cel mai probabil împotriva lui Julio Cesar Chavez Jr, fost campion mondial WBC la categoria mijlocie, controversatul creator de conținut a vorbit despre o posibilă bătaie cu fratele său Logan Paul.

”Nu cred. Chiar nu cred se va întâmpla. Singurul motiv pentru care poate am face-o este pur și simplu faptul că noi facem tot ceea ce nimeni altcineva nu face. Nicio altă pereche de frați din istoria boxului nu a luptat.

Klitschko, Charlo și lista poate continua. Așa că noi am putea fi primii idioți care să spună pur și simplu: ‘La naiba’. Dar părinții noștri au spus mereu nu. Au spus mereu: ‘Dacă faceți asta, vă vom renega’”, a afirmat Jake Paul.