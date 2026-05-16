Jake Paul nu se lasă nici după ce Anthony Joshua i-a rupt maxilarul în două locuri. Youtuberul și-a anunțat următorul adversar: „200 de milioane de dolari”

Jake Paul (29 de ani) a devenit pugilist din youtuber și câștigă milioane de euro din luptele sale cu nume celebre din box, printre care chiar și Mike Tyson în 2024. Ultima sa luptă împotriva lui Anthony Joshua nu s-a terminat tocmai bine, iar creatorul de conținut s-a ales cu maxilarul rupt în două locuri. Chiar dacă încă nu este complet refăcut, el a anunțat că următorul adversar ar putea fi Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Ce se întâmplă cu Jake Paul după ce Anthony Joshua i-a rupt maxilarul în decembrie

Jake Paul are un record de 12-2 în acest moment, însă nu a mai luptat de când a fost făcut KO de Anthony Joshua, fost dublu campion la categoria grea. Youtuberul nu a rezistat decât șase runde împotriva lui AJ în meciul ce s-a disputat în Miami la finalul anului trecut, mai exact pe 19 decembrie.

După luptă, lui însă acest lucru nu îl va opri. La începutul acestei săptămâni, el a vorbit despre viitorul său în sportul de contact: „Voi mai face câteva analize peste două zile, pentru maxilar, pentru a primi noutăți în ceea ce privește procesul de vindecare. Vedem ce va spune doctorul, dacă voi mai putea lupta vreodată. Mă simt mai bine de la săptămână la săptămână, dar trebuie să fiu capabil să mă antrenez pentru a lupta. Încerc să stau în formă, tocmai de aceea stau mereu în sala de forță, în ciuda accidentării”, spunea Jake Paul în urmă cu doar câteva zile.

Jake Paul și-a ales următorul adversar. Suma fabuloasă pentru care va intra în ring

În ciuda declarațiilor de la începutul săptămânii, Jake Paul a sugerat că s-ar afla în discuții avansate cu Saul ‘Canelo’ Alvarez, campion mondial la patru categorii de greutate, iar suma de la mijloc s-ar ridica la 200 de milioane de dolari.

„Canelo, am 200 de milioane de dolari pentru tine! Bani ușor de făcut. Jake vs. Canelo, haide să o facem! Asta este ceea ce fanii așteaptă să vadă. Aceasta ar putea fi cea mai mare luptă din istoria boxului. Mi-a spus că o vom face, cred că aceasta va fi următoarea luptă. Îl respect foarte mult, mai trebuie doar să semneze contractul”, a declarat Jake Paul, conform

Cine este Saul ‘Canelo’ Alvarez, următorul posibil adversar al lui Jake Paul

Saul Alvarez este considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai generației moderne. Mexicanul a devenit campion mondial la patru categorii diferite de greutate și a dominat ani la rând boxul profesionist prin stilul său agresiv, tehnica excelentă și forța loviturilor.

Poreclit ‘Canelo’ datorită părului său roșcovan, Alvarez și-a început cariera profesionistă la doar 15 ani și a adunat victorii importante împotriva unor nume uriașe din boxul mondial. De cealaltă parte, Jake Paul continuă să surprindă lumea boxului după trecerea de la cariera de influencer la cea de pugilist profesionist. Un duel contra mexicanului ar fi de departe cea mai dificilă provocare pe care americanul a avut-o până acum.