Jake Paul și Mike Tyson, primele reacții după meciul anului în box: „Mi-era teamă că mă va răni” / „Nu am demonstrat nimic”

Jake Paul și Mike Tyson au făcut show total în AT&T Stadium din Arlington, Texas. dar, la final, cei doi și-au arătat respectul reciproc.

Cum au reacționat Jake Paul și Mike Tyson după meciul anului în box

Fără meci la profesioniști în ultimii 19 ani și cu 31 de ani mai în vârstă decât oponentul său, Mike Tyson nu a ținut pasul cu Jake Paul. „The baddest man on the planet” a pierdut la finalul celor 8 runde după o decizie unanimă a arbitrilor.

ADVERTISEMENT

Cu toate că a obținut o victorie istorică după meci, Jake Paul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mike Tyson, chiar în mijlocul ringului.

„Mai întâi de toate, Mike Tyson, e o onoare. Haideți să îl aplaudăm pe Mike. E o legendă. E cel mai bun din toate timpurile. Mă uit cu admirație la el, sunt inspirat de el și nu aș fi fost aici fără el.

ADVERTISEMENT

E un simbol și e o onoare să pot să lupt cu el. Și, evident, e cel mai dur și cel mai tare om de pe planetă. Am încercat să îl rănesc puțin. Mi-era teamă că el mă va răni. Am dat ce am avut mai bun”, a spus Jake Paul după meci.

Tyson l-a provocat pe Logan Paul, Jake Paul

Vizibil obosit după cele opt runde epuizante și învins de un YouTuber cu doar 2 meciuri la profesioniști, Mike Tyson a încercat să rămână cu moralul ridicat.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit. Știam că e un luptător bun. Știam că e pregătit, dar am venit să lupt. Nu am demonstrat nimic nimănui, doar mie însumi”, a spus Mike Tyson.

În plus, „Iron Mike” nu s-a sfiit să lanseze și o provocare. „Cel mai rău om de pe planetă” n-are de gând să se retragă și vrea un meci și cu Logan, fratele mai mare al lui Jake Paul și superstar WWE.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că e ultima dată. Poate vreau să mă bat și cu fratele său”, a răspuns Mike Tyson. Logan Paul, care era de față, a replicat: „O să te omor, Mike”.