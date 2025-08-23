Jake Paul va lupta împotriva campionului WBA la categoria ușoară: ”Mărimea nu contează în acest caz”

După ce , Jake Paul a surprins pe toată lumea când a decis să lupte împotriva lui Gervonta ”Tank” Davis, campionul WBA la categoria ușoară.

Luptă inedită între Jake Paul și campionul WBA la categorie ușoară

Youtuber-ul american transformat peste noapte în pugilist ar fi trebuit să-l întâlnească într-un meci fabulos pe fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, însă nu s-a ajuns la un acord între cele două părți.

În aceste condiții, Jake Paul va face un meci demonstrativ neașteptat cu Gervonta Davis. Conform , lupta se va desfășura în cadrul unui eveniment organizat pe 14 noiembrie, la State Farm Arena din Atlanta, Georgia, și va fi transmisă în direct pe Netflix.

Alegerea este una cu adevărat surprinzătoare, deoarece Paul este un luptător de aproape 90 de kilograme, în timp ce campionul WBA la categorie ușoară nu a intrat niciodată la o categorie mai mare de 65 de kilograme.

Acuzații de ”blat” înaintea luptei

Anunțul partidei dintre și Gervonta ”Tank” Davis a șocat lumea boxului și nu puțini au fost cei care au lansat ideea că va fi o luptă trucată ținând cont de diferența de greutate dintre cei doi pugiliști.

Însă, Daley Perales, care a luptat ca amator și profesionist înainte de a deveni antrenor, a explicat că singura situație când se va putea vorbi despre un meci fals este aceea în care campionul mondial nu va domina ringul.

”Dacă nu este o luptă simulată, iată ce se va întâmpla. Tank își va folosi toată experiența pentru a-l forța pe Jake să arunce lovituri care vor ricoșa de pe mănușile lui, folosind garda înaltă, făcându-l totodată să rateze cu mișcarea capului.

Odată ce Jake începe să obosească, atunci, din senin, Gervonta va lansa bombe. Face asta cu luptătorii de nivel înalt, așa că cu Jake va fi ușor. Mărimea nu contează în acest caz. Dacă Gervonta nu face nimic pe tot parcursul luptei și aruncă ici și colo câte o lovitură fără o putere solidă, atunci știm că este un meci fals”, a declarat Perales.