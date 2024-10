Jakub Hromada știe ce îi lipsește Rapidului pentru a ieși din criză: “La Slavia eram 25 de animale!”

Jakub Hromada, mijlocașul central de la Rapid, se simte bine în România, deși echipa nu trece prin cea mai fericită perioadă. Giuleștenii nu au arătat deloc bine în acest sezon. Fanii speră ca, în cel mai scurt timp,

Jakub Hromada s-a acomodat perfect în România. Ce spune despre nivelul din Superliga

a fost adus de Rapid București iarna trecută de la Slavia Praga, inițial sub formă de împrumut. În vară, a semnat definitiv cu giuleștenii. El a devenit un jucător important în echipa bucureștenilor și a vorbit despre adaptarea sa în fotbalul românesc.

Hromada a declarat că a simțit imediat o legătură puternică cu fanii din Giulești. Acesta a mărturisit că niciodată nu a mai simțit o astfel de conexiune cu vreun club în perioada în care evolua în campionatul din Cehia. Fotbalistul a comparat și nivelul de joc din cele două competiții.

Jakub Hromada: „Poate că asta ne lipsește în acest moment la Rapid”

„Nu știu de ce, simt o conexiune puternică aici. Am stat 7 ani la Slavia Praga și nu am simțit această conexiune la acel club. Am avut 7 ani incredibili acolo, dar la final nu am simțit această conexiune între mine și club.

Nu știu de ce, dar este un sentiment frumos. Vreau să fac tot ce este mai bine pentru acest club, fiindcă am deja 8 luni; am avut o perioadă bună, să spunem. Ok, nu am avut rezultate bune, dar m-am simțit bine în București, la acest club, și sper ca în final să avem parte de succes.

Campionatul din Cehia, în ultimii ani, a fost un pas înainte, a intrat în primele 10 campionate europene, și acum echipele joacă în Champions League. Sparta și Slavia joacă în Champions League, au jucat în Liga Campionilor sau Europa League în fiecare sezon, dar și alte echipe joacă în competițiile europene.

Nivelul campionatului ceh a crescut, dar, în comparație cu cel al României, cred că aici văd mai multă calitate, mai mulți jucători tehnici.

Noi, la Slavia, eram 25 de animale care fugeam și ne luptam; poate că asta ne lipsește în acest moment la Rapid”, a explicat Jakub Hromada, conform .

În cariera sa, Hromada a evoluat pentru echipe precum KAC Košice, Sampdoria, Viktoria Plzeň sau Slovan Liberec. El a jucat la juniorii celor de la Juventus. Acum, speră să reușească lucruri mari și la Rapid. Mijlocașul are 4 selecții la naționala de seniori a Slovaciei, iar site-urile de specialitate îl evaluează la 1,2 milioane de euro.