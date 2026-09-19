ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul lui FCSB, a trăit o seară de coșmar între buturile roș-albaștrilor. Echipa antrenată de Marius Baciu a încasat cinci goluri și a plecat cu capul în pământ de pe „Ion Oblemenco”. Goalkeeperul roș-albaștrilor recunoaște că nu a mai trăit acest sentiment de la episodul Silkeborg, însă că de această dată se simte mult mai rău.

Ștefan Târnovanu, distrus după ce a primit 5 goluri în U Craiova – FCSB

Deși a mai primit cinci goluri în trecut, unul dintre cele mai bune exemple fiind dubla cu Silkeborg din Conference League, în care roș-albaștrii au primit 5 goluri atât acasă, cât și în deplasare, Ștefan Târnovanu a explicat că această înfrângere se simte cel mai rău de până acum și că nu reușește să vadă luminița de la capătul tunelului, așa cum s-a întâmplat în alte perioade slabe ale echipei.

ADVERTISEMENT

Totodată, Târnovanu a simțit că oltenii puteau să le dea chiar mai multe goluri. Într-adevăr, pe lângă cele 5 reușite, „Dacă voiau să ne dea zece, ne dădeau zece, arătăm jalnic. Mi-e ruşine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg cinci cu cinci, într-o săptămână, dar n-a fost aşa. Vedeam luminiţa de la capătul tunelului, acum nu o văd.



Mă bucur că vine pauza. E trist şi grav ce se întâmplă. De antrenat, ne antrenăm la fel. Făceam şi eu mai mult, dar nu ştiu ce să facem. (n.r. Cum a fost perioada asta pentru tine?) A fost greu, am încercat să lucrez cât de mult am putut cu mine, am început să mă duc la psiholog, asta m-a ajutat. Dacă nu se va întâmpla ceva, ne vom duce tot mai în jos. Aveam două variante la pauză, să ieşim şi să ne facem jocul sau să ieşim şi să ne facem de râs, s-a întâmplat a doua”, a declarat Ştefan Târnovanu, conform , după Universitatea Craiova – FCSB 5-0.

Când a primit FCSB ultima dată cinci goluri în SuperLiga României

poate fi asemănată cu cea din urmă cu trei sezoane, când Rapid, una dintre marile rivale ale roș-albaștrilor, câștiga cu 4-0 chiar înainte de startul play-off-ului. Tot Rapid a fost și ultima echipă care a reușit să înscrie de 5 ori în poarta echipei patronate de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-a întâmplat la finalul sezonului 2022/2023, după ce FCSB pierduse orice șansă la titlu. În acea stagiune, roș-albaștrii aveau o șansă importantă să câștige campionatul, însă au pierdut în fața Farului, după ce i-au condus cu 2-0 pe constănțeni în meciul direct, însă la final au pierdut cu 2-3. Astfel, în ultima etapă din play-off, FCSB s-a prezentat cu moralul la pământ în meciul contra rivalilor de la Rapid, care au învins cu scorul de 5-1.