Sport

Ștefan Târnovanu a răbufnit după ce a primit 5 goluri în U Craiova – FCSB: „Jalnic! Ne dădeau și 10, nici cu Silkeborg n-a fost așa”

FCSB a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din istorie, după ce a primit cinci goluri din partea Universității Craiova. Ștefan Târnovanu a dezvăluit că se simte rușinat și a amintit de episodul Silkeborg
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 23:44
Stefan Tarnovanu a rabufnit dupa ce a primit 5 goluri in U Craiova FCSB Jalnic Ne dadeau si 10 nici cu Silkeborg na fost asa
ULTIMA ORĂ
Ștefan Târnovanu, dărâmat după U Craiova - FCSB 5-0. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul lui FCSB, a trăit o seară de coșmar între buturile roș-albaștrilor. Echipa antrenată de Marius Baciu a încasat cinci goluri și a plecat cu capul în pământ de pe „Ion Oblemenco”. Goalkeeperul roș-albaștrilor recunoaște că nu a mai trăit acest sentiment de la episodul Silkeborg, însă că de această dată se simte mult mai rău.

Ștefan Târnovanu, distrus după ce a primit 5 goluri în U Craiova – FCSB

Deși a mai primit cinci goluri în trecut, unul dintre cele mai bune exemple fiind dubla cu Silkeborg din Conference League, în care roș-albaștrii au primit 5 goluri atât acasă, cât și în deplasare, Ștefan Târnovanu a explicat că această înfrângere se simte cel mai rău de până acum și că nu reușește să vadă luminița de la capătul tunelului, așa cum s-a întâmplat în alte perioade slabe ale echipei.

ADVERTISEMENT

Totodată, Târnovanu a simțit că oltenii puteau să le dea chiar mai multe goluri. Într-adevăr, pe lângă cele 5 reușite, portarul FCSB a mai scos câteva șuturi din poziții din care este mai greu să ratezi decât să înscrii: „Dacă voiau să ne dea zece, ne dădeau zece, arătăm jalnic. Mi-e ruşine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg cinci cu cinci, într-o săptămână, dar n-a fost aşa. Vedeam luminiţa de la capătul tunelului, acum nu o văd.
 
Mă bucur că vine pauza. E trist şi grav ce se întâmplă. De antrenat, ne antrenăm la fel. Făceam şi eu mai mult, dar nu ştiu ce să facem. (n.r. Cum a fost perioada asta pentru tine?) A fost greu, am încercat să lucrez cât de mult am putut cu mine, am început să mă duc la psiholog, asta m-a ajutat. Dacă nu se va întâmpla ceva, ne vom duce tot mai în jos. Aveam două variante la pauză, să ieşim şi să ne facem jocul sau să ieşim şi să ne facem de râs, s-a întâmplat a doua”, a declarat Ştefan Târnovanu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 5-0.

Când a primit FCSB ultima dată cinci goluri în SuperLiga României

Umilința trăită sâmbătă seară de FCSB poate fi asemănată cu cea din urmă cu trei sezoane, când Rapid, una dintre marile rivale ale roș-albaștrilor, câștiga cu 4-0 chiar înainte de startul play-off-ului. Tot Rapid a fost și ultima echipă care a reușit să înscrie de 5 ori în poarta echipei patronate de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în...
Digi24.ro
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”

Acest lucru s-a întâmplat la finalul sezonului 2022/2023, după ce FCSB pierduse orice șansă la titlu. În acea stagiune, roș-albaștrii aveau o șansă importantă să câștige campionatul, însă au pierdut în fața Farului, după ce i-au condus cu 2-0 pe constănțeni în meciul direct, însă la final au pierdut cu 2-3. Astfel, în ultima etapă din play-off, FCSB s-a prezentat cu moralul la pământ în meciul contra rivalilor de la Rapid, care au învins cu scorul de 5-1.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski:...
Digisport.ro
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Cât de gravă este accidentarea lui Denis Drăguș! Prima reacție a atacantului: „E...
Fanatik
Cât de gravă este accidentarea lui Denis Drăguș! Prima reacție a atacantului: „E bine”. Update exclusiv
Sorin Cârțu, în extaz după umilința administrată FCSB-ului: „Nu știu ce echipă ne-ar...
Fanatik
Sorin Cârțu, în extaz după umilința administrată FCSB-ului: „Nu știu ce echipă ne-ar fi putut sta în cale!”
“Assad, MVP cu FCSB!” Notele lui Marcel Pușcaș după victoria istorică a Craiovei,...
Fanatik
“Assad, MVP cu FCSB!” Notele lui Marcel Pușcaș după victoria istorică a Craiovei, 5-0
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu...
iamsport.ro
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu Ceaușescu: 'A fost îngrijorată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!