Jamala, invitată de onoare în finala Eurovision România 2022! Cântăreața refugiată din Ucraina nu îi iartă pe ruși

Marea finală a Selecției Naționale Eurovision România va avea loc pe 5 martie și va fi transmisă de TVR, de la ora 21.00, evenimentul fiind prezentat de Eda Marcus și Aurelian Temișan. Jamala, cântăreața care a cucerit, din partea Ucrainei, trofeul în anul 2016 și care, în prezent, s-a refugiat în România, după izbucnirea războiului, este invitat special în finala națională a concursului Eurovision.

”Jamala, interpreta din Ucraina care a câștigat ediția din 2016 a Eurovision Song Contest, invitat special la finala Selecției Naționale. Artista, refugiată din infernul dezlănțuit în patria sa, va interpreta piesa ”1944”, care a dus Eurovisionul la Kiev, sâmbătă, în direct la TVR”, a fost anunțul oficial făcut de organizatorii Eurovision România.

Jamala a câștigat concursul Eurovision 2016 cu piesa ”1944”, o melodie cu un puternic mesaj politic în care vorbește despre deportarea tătarilor ucrainieni din zona Crimeea. De altfel, la acea vreme, Jamala a fost ținta unor critici vehemente venite din Rusia.

Artista din Ucraina devenită celebră în toată lumea, fugind din calea războiului alături de cei doi copii ai săi. Fugită din Keiv, Jamala a ajuns în România pe 28 februarie 2022, trecând pe jos granița dintre cele două țări alături de copii, soțul ei rămânând în capitala Ucrainei, pentru a participa la efortul de război împotriva Rusiei.

Cu toate acestea, conform informațiilor, ea nu a ales să rămână în România, ci a plecat la Istanbul, în Turcia, pentru a locui alături de sora ei, dar a acceptat cu bucurie să cânte pe scena finalei naționale a Eurovisionului românesc.

Ce spune Jamala despre Eurovision și războiul Ucrainei cu Rusia

”Am decis să părăsesc Ucraina și orașul Kiev, pe 24 februarie seara, când s-au auzit explozii în apropierea casei mele. Am decis să mergem cu copiii mei în vestul Ucrainei — la Ternopil sau Lvov. Acolo am petrecut o noapte într-un sat cu niște oameni. Ne-am gândit să stăm acolo și să așteptăm ceva timp pentru a vedea dacă situația se limpezește.

Dimineața, 26 februarie, am auzit căderea rusă pe aeroportul din Ternopil…”, povestește Jamala, citată de explicând astfel cum a ajuns în România, iar ulterior, la Istanbul, la sora ei.

Mai mult, spune cântăreața, plecarea ei din Kiev a fost precipitată și de faptul că, de-a lungul anilor, a fost ținta unor mesaje nu tocmai amabile din Rusia. ”În toată Rusia a fost o mare campanie de informare împotriva familiei mele. Nu mă simt în siguranță acum”, recunoaște vedeta muzicii ucrainene.

Mai mult chiar, Jamala a condamnat în termeni cât se poate de duri agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. ”Atacul Rusiei împotriva Ucrainei este, fără îndoială, cea mai flagrantă crimă a secolului XXI. Femeile și copiii sunt uciși în fața ochilor lumii. Zeci de orașe, orașe și sate sunt sub foc, inclusiv Harkov și capitala Kiev”, scria Jamala pe contul ei de socializare.

De altfel, Jamala a salutat decizia ca Rusia să fie exclusă de la Eurovision. ”Cred că este o decizie corectă. Eurovision este un mare concurs internațional, unul semnificativ și cu siguranță va însemna ceva pentru ruși. Mulțumesc Eurovision pentru această decizie”, a mai spus Jamala.

Finala națională Eurovision, întrecere între 10 trupe pentru un loc la Torino

Dintre cele 45 de piese, înscrise la începutul concursului Eurosivion de anul acesta, au mai rămas 20 în semifinala din 12 februarie, iar în finala din 5 martie bătălia se dă între 10 trupe. Alex Parker& Bastien – All this Love, Andrei Petruş – Take Me, Cream, Minodora şi Diana Bucşa – România mea, Petra – Ireligios, Kyrie Mendel – Hurricane, Moise – Guilty, Gabriel Basco – One night, Vanu – Never give up, Dora Gaitanovici – Ana, WRS – Llamame.

Juriul Eurovision 2022 România este format din Ozana Barabancea, Randi, Alexandra Ungureanu, Adrian Romcescu şi Cristian Faur, iar prezentatorii sunt Eda Marcus și Aurelian Temișan.

Ediția din acest an, la fel ca cele precedente, nu a fost scutită de controverse, mulți artiști contestând calitatea pieselor ajunse în finală, precum și organizarea show-ului de până acum.

”Anul ăsta nu am o părere deloc bună despre ce se întâmplă la Eurovision. Am văzut cine concurează, nu mă sparge nimeni. Din finaliști nu mă impresionează nimeni. Cineva va câștiga, va reprezenta România, dar că nu cred că va ajunge în finală. Nu cred că nicio piesă va ajunge sus, cred că vom avea al patrulea an consecutiv în care nu ajungem în finală”, a spus .