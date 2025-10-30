Jambor a spart în sfârșit gheața în Giulești! De cât timp a avut nevoie atacantul de un milion de euro ca să marcheze primul gol

ADVERTISEMENT

CSC Dumbrăvița – Rapid este ultimul duel al rundei cu numărul 1 din Cupa României Betano. Partida a fost disputată în condiții speciale, arena din Giulești fiind cea din „deplasare” a elevilor lui Costel Gâlcă. Pe lângă acest aspect, cel care a deschis scorul a fost Timotej Jambor.

Timotej Jambor, la primul gol pentru Rapid

Timotej Jambor a fost adus în vara anului trecut la Rapid, în perioada în care Neil Lennon era „principal”. La acel moment Dan Șucu plătea nu mai puțin de un milion de euro în schimbul atacantului.

Jucătorul nu a avut parte de un start foarte bun în Giulești. Deși în momentul transferului era văzut drept „noul Rrahmani”, , astfel că .

Revenit în această vară la Rapid, atacantul slovac a fost mai mult pe banca de rezerve. Ei bine, același lucru nu s-a întâmplat și în partida din Cupa României Betano, unde Costel Gâlcă a decis să îl trimită pe teren încă din primul minut.

Încrederea antrenorului a fost răsplătită, Jambor deschizând scorul în CSC Dumbrăvița – Rapid în minutul 21, după o pasă de excepție a lui Rareș Pop. Interesant este că această reușită este prima de la momentul transferului la Rapid.

De cât timp a avut nevoie Jambor ca să marcheze primul gol

După un calcul simplu, Timotej Jambor a avut nevoie de nu mai puțin de 486 pentru a reuși să marcheze primul gol la Rapid. De menționat este faptul că în perioada ianuarie – iunie 2025 atacantul a fost împrumutat la Zilina.

În tot acest timp, atacantul slovac a bifat 17 partide pentru Rapid, în care a reușit să-și treacă în cont o pasă decisivă de gol. Rămâne de văzut dacă Jambor va reuși să se impună în primul „11” al lui Costel Gâlcă, concurența sa fiind adusă de Koljic și Baroan.

