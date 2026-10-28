Sport

Titularul Rapidului, refuzat de 2 echipe din SuperLiga. N-au vrut să dea nici 100.000 euro! Exclusiv

Cristi Coste
28.10.2026 | 11:30
Titularul Rapidului refuzat de 2 echipe din SuperLiga Nau vrut sa dea nici 100000 euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Rapid nu reușește să scape de Timotej Jambor, atacantul pe care a plătit 1.000.000 de euro. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Timotej Jambor a fost titular în Corvinul - Rapid 0-0. Atacantul e trecut demult la capitolul pierderi de către Dan Șucu. Rapid nici măcar nu poate scăpa de el, două formații din SuperLiga refuzând să dea 100.000 de euro pentru slovac!
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Atacantul slovac Timotej Jambor (23 de ani) este una dintre găurile financiare importante ale lui Dan Șucu de când a venit la Rapid. Șucu a plătit 1.000.000 de euro pentru un tânăr jucător cu care i se spusese că dă lovitura. Nu doar că nu a confirmat, dar Rapid nici nu a izbutit să scape de el pentru a recupera ceva din investiția făcută în 2024.

Jambor a fost refuzat de UTA și FC Botoșani! Niciuna nu a vrut să plătească măcar 100.000 de euro celor de la Rapid

Jambor a fost titular din nou la Rapid într-un meci de Cupă. Daniel Pancu a început cu el la Petroșani, contra Corvinului, schimbându-l în minutul 60 cu Olimpiu Moruțan. Tot titular a fost Jambor și în precedentul meci de Cupă, 2-0 cu Timișoara la Sibiu. Intențiile antrenorului de a salva o afacere de 1.000.000 de euro sunt lăudabile, dar nu au niciun rezultat.

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Jambor a fost slab și la 0-0 cu Corvinul, având o ocazie mare de a marca pe finalul primei reprize. A trimis cu capul peste poartă din 6 metri, o fază care putea schimba clar cursul jocului. Atacantul slovac încearcă să ajute echipa, aleargă, se zbate, dar nu are realizări. Cu Pancu chiar a avut șansa să rămână în Giulești, dar și „șansa” aceasta a apărut pentru că nu l-a vrut nimeni!

Din informațiile FANATIK, Rapid a încercat nu doar să-l împrumute pe Jambor în această vară, ba chiar să-l vândă. S-a dorit să se amortizeze „ceva” din milionul dat de Șucu, dar nu s-a putut obține nimic. Sunt cel puțin două cluburi din SuperLiga unde Rapid a vrut să-l transfere pe Timotej Jambor, dar ambele au refuzat. UTA și FC Botoșani i-au spus un ”NU” cu toată gura lui Jambor. Ba mai mult au transmis giuleștenilor că slovacul nu face nici măcar 100.000 de euro!

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Timotej Jambor, împrumutat de două ori de Rapid! Mai are contract încă un an și jumătate

Timotej Jambor a fost transferat de Rapid în vara lui 2024. Daniel Sandu, șeful scoutingului și ulterior director sportiv pentru o scurtă perioadă la Rapid, a contribuit la această mutare. În momentul transferului, Jambor era prezentat ca o mare lovitură pe care Rapid a dat-o cu atacantul naționalei de tineret a Slovaciei.

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Timotej Jambor este un atacant complet, titular la echipa națională U21 și un jucător important din campionatul Slovaciei. Ne bucurăm că a ales să fie alături de noi în următoarele sezoane. Este un jucător care știe să atace spațiul, mobil, bun cu ambele picioare, un jucător care sunt sigur că o să ne încânte în Giulești și nu numai”, spunea Daniel Sandu în iulie 2024.

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Jambor nu a fost însă ceea ce și-au dorit giuleștenii. A jucat puțin, a marcat cu pipeta, motiv pentru care s-au căutat variante de împrumut. S-a reîntors la Zilina pentru 6 luni, iar în primăvara lui 2026 Rapid l-a împrumutat în Polonia, la Slask Wroclaw. Mai are contract până în 30 iunie 2028, iar formația lui Dan Șucu nu știe cum să scape de el!

  • 350.000 de euro este actuală a lui Timotej Jambor, maximul carierei fiind 700.000 de euro, când a semnat cu Rapid!
  • 2 goluri în 32 de meciuri a marcat pentru Rapid: la 4-0 cu Dumbrăviță în Cupă (30.10.2025) și la 3-0 cu Hermannstadt pe 3 februarie 2026
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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