James Milner, jucătorul cu cele mai multe apariții din istorie în Premier League, se retrage la 40 de ani!

Legendarul James Milner spune adio fotbalului la vârsta de 40 de ani. Jucătorul cu cele mai multe apariții din istorie în Premier League a făcut marele anunț.
Mihai Dragomir
01.06.2026 | 19:08
James Milner se retrage din fotbal. Sursa Foto: Hepta.
James Milner a îmbrăcat în ultimii ani tricoul celor de la Brighton, iar acum spune la revedere carierei de fotbalist. La 40 de ani, legendarul jucător din Premier League a anunțat că nu mai continuă să joace. El lasă în urmă o carieră plină de realizări, dar mai ales o imagine autentică despre profesionalism, ambiție și devotament.

James Milner, legenda din Premier League, se retrage

James Milner, cel care a devenit în februarie 2026, la 40 de ani și 47 de zile, fotbalistul cu cele mai multe meciuri în competiție și care se află pe locul al treilea în topul celor mai tineri marcatori din prima ligă engleză, după golul marcat în poarta lui Sunderland în 2002, la vârsta de 16 ani și 356 de zile, spune adio carierei de fotbalist. Veteranul și-a început cariera la 16 ani, în 2002, când îmbrăca tricoul celor de la Leeds și a strâns de atunci 658 de partide în primul eșalon din Anglia. El a cucerit două campionate alături de Manchester City, precum și Champions League alături de Liverpool. A strâns de asemenea și 61 de apariții la naționala Angliei

„După 24 de sezoane în Premier League, simt că a sosit momentul potrivit să-mi pun capăt carierei de jucător. De la debutul meu la Leeds United, echipa pe care o susțineam încă din copilărie, la vârsta de 16 ani, și devenind cel mai tânăr marcator din Premier League, nu mi-aș fi putut imagina niciodată parcursul pe care l-am avut, până la momentul în care nu mai puteam să-mi ridic piciorul anul trecut și apoi revenirea pentru a face parte din echipa Brighton care s-a calificat în cupele europene pentru a doua oară în istoria sa, la vârsta de 40 de ani. Faptul că am ajuns să reprezint Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton – fără a uita o lună memorabilă la Swindon Town – a fost un privilegiu incredibil. Fiecare club a jucat un rol enorm în viața și cariera mea, și vreau să mulțumesc tuturor celor implicați – proprietarilor, personalului, antrenorilor, coechipierilor și suporterilor care m-au primit cu brațele deschise și m-au ajutat de-a lungul drumului.

Am avut norocul să trăiesc momente de neuitat, de la lupta pentru supraviețuire la câștigarea trofeelor, jucând în Europa și reprezentând țara mea, Anglia, la două Campionate Europene și două Cupe Mondiale. Dar, mai presus de toate, oamenii și prietenii pe care mi i-am făcut de-a lungul carierei sunt cei pe care îi voi prețui pentru totdeauna. Mulțumesc fanilor. Celor care m-au susținut la fiecare pas, încurajările voastre au însemnat mai mult decât veți ști vreodată. Și celor care mi-au dat bătăi de cap de-a lungul drumului, vă mulțumesc și vouă – cu toții ați contribuit la a face această călătorie memorabilă și la a mă forma ca jucător și ca persoană. Familiei mele, vă mulțumesc pentru fiecare sacrificiu, fiecare kilometru parcurs și fiecare moment de încurajare. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi” a scris James Milner pe contul său personal de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de James Milner (@jamesmilnerofficial)

James Milner l-a accidentat în primăvară pe starul lui Liverpool

James Milner s-a remarcat recent prin accidentarea starului de la Liverpool. Mai exact, la mijlocul lunii martie, Liverpool a cedat pe AMEX Stadium cu 1-2 în fața celor de la Brighton în etapa 31 din Premier League. Partida a fost marcată de ghinion pentru „Cormorani” încă din primele minute.

Mai exact, în cel de-al treilea minut de joc, James Milner, fostul jucător al formației de pe Anfield, a intrat în duel cu Hugo Ekitike. În urma contactului dintre cei doi, fotbalistul de 23 de ani a rămas întins pe gazon. Deși s-a ridicat, francezul a cerut schimbarea după cinci minute în care a strâns din dinți, izbucnind în lacrimi.

  • 21 de milioane de euro a fost ce mai mare cotă pe care a avut-o în cariera sa (2012, la Manchester City)
  • 332 este numărul celor mai multe meciuri strânse pentru un club (Liverpool)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
