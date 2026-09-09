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James Rodriguez este gata pentru o revenire spectaculoasă în fotbalul european. Starul columbian a ajuns la un acord cu Avellino, formație din Serie B. Mijlocașul de 35 de ani ar urma să semneze pentru sezonul 2026/2027 și să primească un salariu de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Transfer de senzație pentru Avellino! James Rodriguez revine în Europa la 35 de ani

Aventura din MLS a fost una foarte scurtă. Columbianul ajunsese în Statele Unite la începutul lui 2026, după perioada petrecută în Mexic, la Club León. Contractul cu Minnesota era valabil până în vara acestui an, cu opțiune de prelungire, însă colaborarea nu a continuat.

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Acum, James revine în Europa. Conform Sport Mediaset, James Rodriguez a bătut palma cu Avellino și va juca în Serie B. Un rol important în negocieri l-a avut Alessandro Nesta, antrenorul italienilor, care l-a contactat personal pe fostul jucător al lui Real Madrid.

Destinație total neașteptată pentru James Rodriguez! Columbianul revine în Europa

După plecarea de pe Santiago Bernabéu în 2020, James a semnat cu Everton și a lucrat din nou cu Carlo Ancelotti. A urmat transferul în Qatar, la Al-Rayyan, iar în 2022 s-a întors în Europa, la Olympiacos. Nici aventura din Grecia nu a fost de lungă durată. În 2023 a ajuns în Brazilia, la São Paulo, înainte să revină în Europa pentru o scurtă experiență la Rayo Vallecano.

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James a evoluat de-a lungul carierei pentru Porto, AS Monaco, Real Madrid și Bayern Munchen. A câștigat de două ori Champions League cu Real Madrid și două titluri în Bundesliga cu Bayern. La Avellino, James Rodriguez va lucra cu Alessandro Nesta, unul dintre cei mai mari fundași italieni din istorie.