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Jamie Carragher, fostul fotbalist al lui Liverpool, are o avere estimată la 20 de milioane de euro, dar riscă să dea faliment din cauza unei datorii fiscale neachitate de 950.000 de euro. Legendarul jucător, retras din activitate în 2013, se confruntă acum cu un proces deschis de HM Revenue and Customs (HMRC). Are o avere de 20 de milioane de euro și numele său este strâns legat de Liverpool. Fostul fotbalist nu o duce tocmai bine în planul material pentru că riscă să dea faliment. Ce se întâmplă, de fapt, cu celebrul sportiv.

Problemele cu care se confruntă starul lui Liverpool

Jamie Carragher (48 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de fotbal profesioniști din Marea Britanie. S-a retras din activitatea competițională în 2013, în perioada în care evolua pentru Liverpool. A luat această decizie după 16 ani în care a îmbrăcat tricoul clubului pe care l-a iubit cel mai mult de-a lungul carierei sale.

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Sportivul considerat la vremea respectivă al doilea în clasamentul celor mai longevivi jucători ai formației, în spatele lui Ian Callaghan, a devenit între timp analist sportiv. Fostul star al naționalei Angliei a trecut de la gazon la studio extrem de repede. Astfel, în sezonul 2013-2014 a semnat cu Sky Sports, unde .

Ulterior, a evoluat și mai mult și chiar a avut o . Din păcate, în momentul de față se confruntă cu probleme de ordin financiar. A adunat peste 20 de milioane de euro din fotbal și televiziune, dar se vehiculează că poate ajunge la sapă de lemn în perioada următoare.

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Potrivit , Jamie Carragher riscă să dea faliment pentru că are o datorie fiscală neachitată. Aceasta se ridică la valoarea de 950.000 de euro, un proces fiind deja deschis pe numele său. Dosarul are în prim-plan o cerere de declarare a falimentului care a fost depusă în instanță de avocaţii care reprezintă HM Revenue and Customs (HMRC).

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Soluția la care speră fostul jucător de fotbal

Cererea a fost semnalată pentru prima dată de City AM. În acest sens, un purtător de cuvânt al HMRC a declarat că instituţia nu comentează cazurile individuale. În schimb, a ținut să precizeze că adoptă o abordare care se bazează pe sprijin în relaţia cu contribuabilii care au datorii fiscale. Prin urmare, și-a propus să ajute partea care i-a cerut ajutorul pentru a recupera banii.

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Mai mult decât atât, instituția a anunțat că oferă inclusiv planuri de plată în rate. În aceeași notă, a transmis că ultima soluție este declararea falimentului. Cu toate acestea, fostul fotbalist de la Liverpool nu a făcut nicio declarație. A decis să-și lase purtătorul de cuvânt să soluționeze dosarul care îl vizează acum.

„Este vorba despre o chestiune fiscală privată care ar fi trebuit soluţionată mai devreme, iar astăzi se fac demersurile necesare pentru a o rezolva. Se preconizează că procedura nu va merge mai departe şi că acest caz va fi soluţionat în cel mai scurt timp”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Jamie Carragher, mai arară sursa citată mai sus.

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Fostul star al lui Liverpool nu este singurul sportiv care a ajuns la faliment din cauza unor creanțe neplătite. Printre cei mai cunoscuți fotbaliști se numără fostul mijlocaș al naționalei Angliei, Danny Murphy. Analistul sportiv din emisiunea Match of the Day a pierdut aproximativ 5 milioane de lire sterline din cauza unor ”abuzuri financiare”.

Pe listă se mai află foştii internaţionali englezi David James, Wes Brown şi Lee Hendrie. De asemenea, fostul lor coechipier de la Liverpool, Emile Heskey, a pierdut un litigiu legat de o datorie fiscală neachitată, în anul 2024. Mai exact, este vorba de o sumă de 1,637 milioane de lire sterline. Toți sportivii menționați s-au confruntat cu aceste probleme după ce au pus ghetele în cuie.