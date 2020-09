Jamila Cuisine, infectată cu noul coronavirus. Ce a mărturisit celebra bloggeriță: “Am purtat mereu mască, am păstrat distanța”

Jamila Cuisine a dezvăluit că suferă din pricina noului coronavirus. Numărul diagnosticărilor din România a ajuns la un total de 99.684 cazuri de persoane infectate cu COVID-19.

Cunoscuta bloggeriță a anunțat că are coronavirus, făcând câteva mărturisiri șocante și foarte neașteptate. Tânăra se bucură de un mare renume pe YouTube datorită canalului său de gătit și a fost speriată la primirea unui asemenea diagnostic.

Jamila, pe numele ei real Geanina Staicu-Avram, a anunțat totul prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Jamila Cuisine, diagnosticată cu noul coronavirus, face mărturisiri neașteptate: “Am purtat mereu mască”

Jamilla Cuisine, bloggerița specializată în gastronomie, și-a anunțat fanii că suferă de noul virus. Prin intermediul unei postări pe Facebook, aceasta le-a dat tuturor veștile mai puțin plăcute.

Tânăra de 33 de ani a făcut public și buletinul de analize medicale, dar și câteva mărturii total neașteptate.

Din spusele acesteia, s-a protejat mereu și a avut grijă să poarte o mască medicală. Totodată, a avut grijă să păstreze distanța socială impusă în această perioadă. Din păcate, însă, tot s-a molipsit de coronavirus.

“Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu mască și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei.”, a început Jamila postarea de pe Facebook.

“A urmat apoi o cursă cu obstacole între telefoane la DSP, controlul zilnic al poliției locale, carantinare pentru soțul și copiii mei, izolare pentru mine. Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului apel de la un număr de fix.”, a continuat bloggerița.

“Văzusem cu ochii mei ura de care au avut parte alte persoane publice când au anunțat același lucru. În primul rând am vrut să fac publică infectarea mea pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că nu e o rușine. Nu îi tratați pe bolnavii de Covid ca pe niște ciumați pentru că nu e cazul.”, a mai spus Jamila, în mediul online.

