Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila! Fostul selecționer al României e gata să îi ia locul!

Mutare interesantă în Liga Florilor. Antrenorul danez Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila. Din informațiile FANATIK, locul său va fi luat de Bogdan Burcea, fostul selecționer al României, cel care, în prezent, încearcă să își rezolve situația contractuală cu Corona Brașov.

Dunărea Brăila are parte de un sezon destul de complicat în Liga Florilor. Ocupă abia locul 4 în campionat, deși are unul dintre cele mai puternice loturi, iar conducerea a luat decizia de a-l demite pe danezul Jan Leslie, cel care a ocupat funcția de antrenor principal încă din 2023.

Deși Dunărea Brăila a beneficiat constant de un buget ridicat, nu a reușit să se implice cu șanse reale în lupta la titlu în campionatul feminin de handbal din România. CSM București, Rapid sau Gloria Bistrița au terminat, an de an, peste formația din Brăila.

Bogdan Burcea, aproape de mutarea la Dunărea Brăila! Ce mai are de rezolvat fostul selecționer al României

Oficialii încearcă acum să dea o lovitură importantă în iarnă. În prezent, acesta o pregătește pe Corona Brașov, însă ar putea să rupă înțelegerea pentru a semna cu Dunărea Brăila.

Din informațiile FANATIK, Bogdan Burcea încearcă să își rezolve situația cu Corona Brașov. Dacă reușește să își rezilieze contractul, acesta va semna încă din această iarnă cu formația din Brăila. În caz contrar, va prelua echipa abia din vară, iar Sören Nørgaard va rămâne interimar.

Mai mult, la Dunărea Brăila va ajunge și Bianca Curment. Jucătoarea va pleca de la Corona Brașov. Rămâne de văzut dacă mutarea se va produce alături de antrenorul ei, Bogdan Burcea. În plus, FANATIK a anunțat și faptul că