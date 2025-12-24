Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!”

ADVERTISEMENT

Peluza Nord FCSB, condusă de Gheorghe Mustață, a sărbătorit 30 de ani la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională printr-o scenografie 3D. Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, susține că aceștia au sărbătorit „ceva inexistent”. Acesta a lansat și mai multe atacuri la adresa clubului FCSB.

Jan Pavel desființează galeria FCSB-ului după scenografia afișată la meciul cu Rapid: „Peluza Nord Steaua nu există!”

Scenografia realizată la partida FCSB – Rapid 2-1, prin care Peluza Nord a sărbătorit împlinirea a 30 de ani, nu a fost deloc pe placul lui Jan Pavel, care a reacționat dur după cele întâmplate. „Ei n-au nicio legătură și serbează ceva ce habar nu au. Nu ne-am săturat de atâtea furturi din partea acestei clone?! Dacă statul român în continuare pune taxe pe români și rămâne la fel de gras și de obedient, la ce să ne mai mire că unii sărbătoresc Armata Ultra și habar n-au ce înseamnă.

Peluza Nord Steaua nu există! S-a desființat o dată cu plecarea mea. Atunci marea majoritate s-au despărțit în grupuri pe cartiere, așa cum le-am spus și așa s-a înființat Peluza Sud Steaua. Fiecare brigadă a devenit autonomă. Nu mă interesează ce face Mustață. Problema e că nu fac decât să își atragă antipatii mai mari. Ați văzut mesajele pe care galeria Rapidului, lui Dinamo și chiar cei de la Petrolul le-au afișat la meciurile cu ei. Lucruri care până acum nu se întâmplau. Cam toți le spun că FCSB nu e Steaua”, a afirmat fostul lider al galeriei Stelei în exclusivitate pentru FANATIK.

Jan Pavel, mesaj pentru Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB: „Au sărbătorit ceva ce nu există!”

Acesta i-a transmis un mesaj și actualului lider al Peluzei Nord FCSB, , atacând și clubul aflat momentan în Superliga. „Bine, nu ai ce să vorbești cu anumiți oameni. Foarte mulți prieteni de-ai mei merg în continuare la FCSB prin prisma faptului că echipa asta joacă în prima ligă și e calificată în Europa. Dacă statul român își făcea datoria așa cum trebuie, mulți erau acum pe la pușcărie și cu un prejudiciu dat înapoi, iar Steaua era acum unde îi era locul.

Deja mă enervez și nu vreau să spun cuvinte urâte. Au sărbătorit ceva inexistent și ăsta e adevărul. Ei trebuie să se autodefinească așa cum sunt: FCSB. Istoria lor reprezintă două campionate și o Cupă a Ligii. Ei sunt FCSB. Faci Ce Spune Becali. Asta e o glumă spusă de mine și din care alții și-au făcut slogan”, a declarat pentru FANATIK.