Jan Urban a făcut ca Gică Hagi și polonezii sunt convinși: OUT de la națională!

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. Golurile marcate de Alexandru Cicâldău (’68) și Dennis Man (’72) îi păstrează pe ”tricolori” în cursa pentru salvarea de la retrogradarea în al treilea eșalon al competiției. Elevii lui Gică Hagi au nevoie de un succes în Bosnia, în timp ce un rezultat negativ al Poloniei cu Suedia ar face scenariul realitate.

Jan Urban i-a șocat pe polonezi după înfrângerea de la București

La finalul partidei de la București, Jan Urban, selecționerul Poloniei, a avut mai multe declarații care au șocat presa de la Varșovia. Aceasta a titrat: ”Jan Urban șochează după o altă înfrângere. E greu de crezut în aceste cuvinte”. Omul care conduce destinele ”Vulturilor albi” este convins că, în ciuda rezultatului, are o națională mai valoroasă decât a României.

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”Desigur, avem o echipă mai bună, nu există nicio îndoială în privința asta. În prima repriză a fost un meci disputat, fără ocazii clare. În ceea ce privește lupta și angajamentul, nu am fost mai prejos decât gazdele; nu am cedat. Terenul a fost dificil, dar a fost la fel pentru ambele echipe.

Am primit goluri prea ușor. Primul gol a fost o ricoșeu, șutul a fost prea ușor pentru ca Drągowski să-l poată para, dar mingea a lovit piciorul lui Kiwior și acesta nu a avut nimic de spus. Al doilea gol, comportamentul tinerilor noștri… Nu poți permite ca un jucător să rămână nemarcat la loviturile fixe”, a spus Jan Urban, potrivit publicației poloneze .

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Tehnicianul polonez pune pe seama utilizării mai multor tineri fără experiență internațională, așa cum Gică Hagi a experimentat în lunile septembrie – octombrie. Unul dintre jucătorii aflați la debut care l-a impresionat a fost mijlocașul lui Slavia Praga, Oskar Kubiak. Acesta a fost titularizat pe postul de fundaș stânga și a evoluat pe tot parcursul partidei de pe Arena Națională. Presa din Polonia este convinsă că Jan Urban va fi demis, mai ales că la finalul meciului de pe Arena Națională, selecționerul polonez i-a salutat pe jucători și colegii din staff, iar gestul a fost interpretat ca fiind unul de adio.

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”Mă gândesc la ce demonstrează jucătorii noi. Cine a evoluat pe ce poziție și cum. Numele noi sunt acolo pentru a fi testate. Uneori, plătești pentru asta cu înfrângerea. Știam că la un moment dat va trebui să testăm mulți jucători. Am mers în această direcție pentru a vedea cum evoluează tinerii noștri. Oskar Kubiak a avut niște momente cu adevărat grozave ca debutant.

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În ceea ce-l privește pe Potulski, care face primii pași (n.r. – la națională), a făcut și el un meci bun. Marcel Reguła și-a dat sufletul pe teren. Este un tip care luptă și se străduiește din greu. A fost răsplătit cu un gol. Pentru un tip care abia începe în echipa națională, este un imbold”, a continuat selecționerul Poloniei.

România nu mai învinsese Polonia de 17 ani

Victoria de pe Arena Națională a fost una istorică pentru ”tricolori”. Bilanțul României în fața Poloniei a fost unul sub așteptări în ultimele aproape două decenii. Contabilizând toate rezultatele directe înregistrate între cele două naționale, selecționata lui Gică Hagi nu a mai învins Polonia de pe data de pe 14 noiembrie 2009. Atunci, singurul gol al partidei fusese marcat de Daniel Niculae, în minutul 59 al duelului de pe fostul stadion ”Lia Manoliu”.

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În ultimii 17 ani, România și Polonia s-au întâlnit de nu mai puțin de patru ori, până la returul din Liga Națiunilor, ”Vulturii albi” și-au adjudecat victoria în toate partidele. Acestea sunt toate duelurile disputate în perioada 2010-2026: