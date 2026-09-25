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Polonia a retrogradat, la sfârșitul ediției trecute, din Grupa A a Ligii Națiunilor. Naționala ”vulturilor albi” va întâlni, în al doilea eșalon valoric, pe România, Suedia și Bosnia. Jurnaliștii de la Varșovia au explicat de ce ar putea fi cruciale duelurile pentru viitorul lui Jan Urban în funcția de selecționer.

Polonia pregătește înlocuitori pentru Jan Urban

Polonia își dorește revenirea în prima serie a și calificarea la EURO 2028. Totuși, în acest moment, nu se știe dacă Jan Urban va sta pe banca ”vulturilor albi” în drumul spre turneul final din Marea Britanie. Plecarea sa ar putea surveni odată cu încheierea acestui an.

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Scaunul lui Urban ar fi destul de fragil, din cauza rezultatelor obținute. Sub comanda sa, Polonia a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026. ”Vulturii albi” au pierdut meciul decisiv, contra Suediei, 2-3.

Mai multe rapoarte ale Federației, dezvăluite de , au arătat că oficialii au fost informați despre existența posibililor pretendenți: Maciej Skorża (ultimul angajament la Urawa Red Diamonds – Japonia), Jerzy Brzęczek (în funcție la Polonia U21) și Czesław Michniewicz (ultimul angajament la AS Far – Maroc).

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Președintele Federației Poloneze de Fotbal ar încerca să îl convingă pe ultimul menționat, conform publicației . Acesta are deja un istoric cu prima reprezentativă a Poloniei. Michniewicz a câștigat barajul pentru Cupa Mondială din 2022, împotriva Suediei, 2-0. Selecționerul a obținut calificarea în fazele eliminatorii ale turneului final după ce a obținut 4 puncte în grupă. Parcursul ”vulturilor albi” s-a încheiat în optimile de finală:

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Faza grupelor, meciul 1, Polonia – Mexic 0-0

Faza grupelor, meciul 2, Polonia – Arabia Saudită 2-0

Faza grupelor, meciul 3, Polonia – Argentina 0-2

Optimi de finală, Polonia – Franța 1-3

Jan Urban și Robert Lewandowski se află într-un scandal de proporții

Jan Urban și Robert Lewandowski se află în mijlocul unui scandal uriaș înaintea începerii aventurii în Liga Națiunilor. Atacantul ar fi refuzat debutul revelației sezonului trecut, Karol Czubek (Motor Lublin), în iunie, contra Nigeriei, 2-2. Deși selecționerul voia să îi ofere 30 de minute la prima partidă pentru Polonia, Czubek a fost introdus de abia în minutul 89.

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Mai mult, numele lui Karol Czubek nu se regăsește pe convocatorul pentru cele 4 meciuri din această fereastră internațională. Jan Urban va avea 3 atacanți la dispoziție: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Zukowski (Magdeburg) și Karol Swiderski (Widzew Lodz).

Polonia va întâlni, pe teren propriu, pe Bosnia (25 septembrie), urmată de duelul contra Suediei (28 septembrie). (2 octombrie). Fereastra internațională se va încheia cu duelul contra Bosniei (5 octombrie).