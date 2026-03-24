Jandarm, condamnat cu suspendare pentru că a bătut un bărbat până i-a rupt splina. Din 9 polițiști prezenți, nimeni nu a văzut nimic

ADVERTISEMENT

Un plutonier de la IJJ Satu Mare a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală și purtare abuzivă, pe motiv că a bătut un bărbat la o secție de poliție din Carei. Victima, care ulterior și-a pierdut splina, va primi despăgubiri de 25.000 de euro. Sentința Tribunalului Militar Cluj-Napoca a fost contestată de angajatul MAI.

Incident grav la o secție de poliție din Carei, ținut ”la secret” timp de trei ani și jumătate

Un incident extrem de grav a fost ținut ”sub cheie” timp de trei ani și jumătate de angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un bărbat din Carei susține că a fost lovit în zona abdomenului și a coastelor, după care a fost bătut la tălpi cu bastonul de cauciuc, în sediul Poliției Municipiului Carei.

ADVERTISEMENT

Victima susține că a fost agresată de Carol Lajos Kasa, subofițer operativ principal în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, în prezența a 8-9 polițiști, care au refuzat să intervină. Incidentul nu a fost raportat în seara respectivă ci doar în momentul în care bărbatul a ajuns la spital, la un pas de moarte. În acel moment, medicul de gardă a sunat la 112, iar polițiștii s-au văzut nevoiți să deschidă dosar penal.

În dosar apar declarații ale unor martori care susțin că victima și familia acestuia ar fi fost hărțuite și amendate în mod repetat, motiv pentru care partea vătămată ar fi încercat să se sinucidă de mai multe ori. Pe de altă parte, polițiștii care se aflau la secție, în seara incidentului, susțin fie că nu au auzit nimic, fie că l-au văzut pe bărbatul agresat când se prăbușește peste o masă, din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla.

ADVERTISEMENT

Victima, ridicată de acasă pe motiv că și-a agresat fiul minor

Totul a început la data de 21 iulie 2022, la ora 18:45, când o femeie a apelat numărul unic de urgență pentru a sesiza că soțul său, aflat sub influența băuturilor alcoolice, îi agresează unul dintre cei doi copii minori ai familiei.

ADVERTISEMENT

În urma apelului, la fața locului s-a deplasat un echipaj de ordine publică format și un plutonier de jandarmi, în persoana inculpatului Kasa. Cei doi au constat că afirmațiile femeii se confirmă și au cerut să stea de vorbă cu tatăl minorului. Pentru că la fața locului se strânseseră mai multe persoane de etnie romă, cei doi oameni ai legii au luat decizia de a-l conduce pe tatăl agresor la sediul poliției, cu autospeciala din dotare. De aici, jandarmul și victima au versiuni diferite.

ADVERTISEMENT

Bărbatul susține că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice dar recunoaște că i-a aplicat fiului de 6 ani o lovitură pe spate cu o mătură de casă. Din cauza faptului că aceasta avea o sârmă care ținea paiele legate, băiatului i s-a rupt tricoul și a sângerat.

Bărbatul spune că a fost lovit sub privirile a 8-9 polițiști dar ”nimeni nu a intervenit”

”În timp ce mă uitam la televizor, în casă au venit doi agenţi, unul fiind inculpatul. Mi-au spus să îi însoţesc la poliție pentru declaraţii, iar eu am fost de acord. La faţa locului erau vecinii, care stăteau afara într-un număr mare. M-am urcat in maşina poliţiei si am ajuns la sediul Politiei din Carei.

ADVERTISEMENT

Am intrat in incintă, unde mi s-a spus să aştept puţin pe un coridor, de către cele două persoane care m-au condus. Apoi m-au rugat sa intru într-un birou. Am intrat in birou, iar în interiorul biroului erau mai mulţi poliţişti, inclusiv inculpatul. Intrând in incinta biroului, am fost lovit imediat de către inculpat, cu un baston de cauciuc pe braț, in zona coastelor, a splinei, care s-a rupt.

Precizez ca nu mi s-a adresat nicio întrebare când am intrat în birou, fiind imediat lovit de către inculpat.

”M-a pus să stau în genunchi, m-a decălțat și m-a lovit la tălpi cu bastonul”

Menţionez ca în birou mai erau 8 sau 9 poliţişti. Nimeni dintre aceştia nu a intervenit si au povestit între ei. După ce am fost lovit, inculpatul mi-a spus să stau in genunchi pe scaun, m-a descălţat si m-a lovit de 3 (trei) ori peste tălpi cu bastonul de cauciuc. În continuare, in birou se aflau ceilalţi poliţişti, aproximativ 8-9 la număr, niciunul dintre ei neintervenind.

După ce am fost lovit la tălpi, inculpatul mi-a spus sa mă aşez pe scaun si m-a lovit cu picioarele, încălţat fiind, cât de tare a putut, in partea inferioară a picioarelor, practic in zona tibiei. În continuare nu a intervenit nimeni dintre persoanele aflate acolo. Inculpatul era nervos. Nu am avut timp să îi adresez inculpatului niciun cuvânt, totul derulându-se foarte repede”, se arată în declarația persoanei vătămate, potrivit datelor din dosar consultate de FANATIK.

Adus acasă cu mașina, bărbatul a ajuns la spital cu patru coase rupte. Medicii, obligați să-i scoată splina pentru a-i salva viața

Bărbatul a mai povestit că la incident au asistat soția și soacra lui, care se aflau în sediul poliției. Acestea se aflau într-o altă încăpere și au văzut agresiunea, confirmând ulterior varianta de mai sus.

”După finalizarea procedurilor de la politie, am fost dus la fermă, la mama mea, cu maşina politiei. Pentru că mă simţeam rău si acuzam dureri în zona abdomenului si toracelui, a doua zi dimineaţa, fratele meu a chemat salvarea si am fost transportat la spital, unde am fost operat, fiindu-mi scoasă splina. Arăt că de la sediul politiei, de când am fost lovit, am început să mă simt rău. Starea mea s-a agravat, având si 4 coaste rupte. Am fost internat in spital timp de 2 săptămâni”, a mai povestit bărbatul.

Jandarmul spune că bărbatul a avut ”o atitudine sfidătoare”

De partea cealaltă, jandarmul a declarat în instanță că a informat prin dispecerat că un bărbat de etnie romă își agresează fiul cu lanțul de la drujbă. El spune că l-a găsit pe minor cu sânge pe tricoul sfâșiat și pe tatăl acestuia dormind, în stare de ebrietate. Atunci când s-a trezit, bărbatul ar fi avut ”o atitudine sfidătoare” și că s-a opus plecării la secție. În acest timp, a mai arătat plutonierul, soția bărbatului îl implora să-l scoată pe bărbat din casă că altfel ”o omoară”.

”Drumul până la sediul Poliției din Carei s-a derulat normal. Ajunşi acolo, am introdus-o pe partea civilă în biroul de ordine publică, iar agentul de poliție (…) a început să întocmească procesul verbal de constatare. La un moment dat, acesta a ieşit pentru a vorbi cu un alt agent de poliție (…) pentru a se lua legătura cu minorul părţii civile, în vederea derulării procedurilor care se impun.

Când partea civila a observat ca am rămas doar noi doi in birou, s-a ridicat de pe scaun, intenţionând să iasă din birou, spunând că merge la copiii săi. Eu m-am opus, intervenind între uşă şi aceasta, blocând-o practic să iasă.

I-am spus că nu poate pleca, întrucât încă nu au fost luate măsurile necesare. Atunci, partea civilă S. (…) m-a împins către uşă, îmbrâncindu-mă. L-am somat să termine, însă acesta m-a înjurat, împingându-mă în uşă, m-a înjurat in limba maghiară.

”Mi-a spus că mă… în gură și mă dezbracă de uniforma militară”

Am somat a doua oară persoana vătămată (…) să se oprească, iar practic mi-am băgat mâna în faţă pentru a nu mă lovi, persoana vătămată lovindu-mă în antebraţ. Atunci am simţit o stare de temere, amplificata si de faptul că am văzut cum s-a comportat cu propriul copil.

După ce m-a lovit în antebraţ si m-a împins spre uşă, am scos tomfa si am aplicat trei lovituri peste braţul stâng, partea civila continuând cu injuriile şi ameninţările la adresa mea. Partea civila mi-a spus că „mă f… in gură şi că mă dezbracă de uniforma militară”. Mi-a fost frică de atitudinea părţii civile, gândindu-mă că atunci când m-a îmbrâncit, îmi poate lua pistolul şi să facă ceva.

Aproximativ trei minute a durat îmbrânceala dintre noi, in tot acest timp nevenind nimeni in birou. După ce am lovit-o în partea superioară a braţului, aceasta s-a calmat si s-a aşezat înapoi pe scaun”, a fost declarația subofițerului de jandarmerie.

Trei tentative de suicid din cauza stresului: ”Îl amendează Rutiera de parcă ar conduce mașini sport”

susține că a plecat acasă în jurul orei 20:00 și nu știe ce s-a întâmplat mai departe. A doua zi a aflat că bărbatul este în spital cu splina ruptă. El spune că ”a fost foarte mirat”, pentru că nu i-a aplicat lovituri în zona stomacului, ci doar în cea a brațului. Ulterior, jandarmul și-a scos și el certificat medico-legal care atestă că a avut nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale după interacțiunea cu bărbatul. Întrebat de ce nu a depus plângere penală pentru ultraj, acesta a răspuns că în meseria sa se întâmplă frecvent să fie insultat sau amenințat, astfel că ar ajunge să facă nenumărate sesizări.

Audiată a fost și mama victimei, care a declarat că fiul ei a fost operat la un spital din Satu Mare, iar medicul i-a spus că ”dacă nu i se va scoate splina, va muri”.

Un alt martor, care i-a plătit avocat bărbatului agresat, a susținut că ”persoana vătămată a avut trei tentative de suicid de la momentul incidentului” și i-a spus ”că nu mai rezistă stresului și presiunii la care este supus, pentru că de la acel incident este amendat de către polițiștii de la rutieră parcă ar conduce mașini sport, iar în realitate, se deplasează cu o căruță”. În plus, acesta a mai relatat că jandarmul ar fi încercat să ajungă la o înțelegere pentru a-și retrage plângerea.

O altă persoană din familie a declarat că, atunci când a ajuns la spital, au fost abordați de polițiști care le-au spus ”să aibă grijă ce declară” pentru a nu avea probleme.

Polițiștii nici n-au văzut, nici n-au auzit ceva: ”A căzut singur”

Toți polițiștii audiați au declarat că nu au remarcat nimic suspect și că bărbatul nu acuza lovituri în momentul în care a părăsit secția de poliție.

”Din câte reţin, persoana vătămată a luat loc pe scaunul din dreapta, iar la un moment dat, stând pe scaun, a căzut între scaune, iar colegul meu l-a ajutat să se ridice. Nu țin minte ca persoana vătămată să fi căzut cu tot corpul între scaune.

Se simţea că aceasta se afla în stare de ebrietate. După ce numitul (…) l-a ajutat pe (…) să se aşeze pe scaun, colegul meu de la criminalistică a efectuat fotografiile”, a relatat unul dintre polițiști.

Raportul de medicină legală confirmă că victima a fost lovită cu un corp dur

Declarațiile din dosar au fost coroborate cu informațiile de pe documentele mediale care atestă faptul că bărbatul a fost lovit în mod repetat ”cu corpuri dure, unele de formă alungită, leziuni ce au pus în primejdie viața victimei”.

”Concluziile raportului de expertiză medico-legală confirmă afirmaţiile persoanei vătămate (într-o oarecare măsură) şi pe cele ale inculpatului, privind lovirea de către inculpat, în mod repetat, a persoanei vătămate la nivelul trunchiului, cu tomfa din dotare.

Deopotrivă, prezenţa hematoamelor la nivelul tălpilor persoanei vătămate (plantar bilateral) dovedesc că agresarea persoanei vătămate a avut caracter punitiv iar nu represiv, neconstituind o ripostă impulsivă, cu atât mai puţin una legitimă”, au arătat judecătorii de la tribunalul militar.

Judecătorii spun că ”intervenția a fost disproporționată” și că declarațiile polițiștilor ”au fost infirmate”

Magistrații au mai motivat că:

Deși martorii, colegi ai inculpatului, care au încercat să inducă ideea că persoana vătămată s-a dezechilibrat si a căzut peste scaune, lovindu-se, relatările lor sunt infirmate de celelalte probe (martori oculari, înscrisuri medicale, raport de expertiză), persoana vătămată având leziuni inclusiv in zona tălpilor şi şi-a pierdut un organ.

În ciuda unor posibile exagerări din partea membrilor familiei persoanei vătămate şi a declaraţiilor subiective ale poliţiştilor şi jandarmilor, colegi ai inculpatului, este de reţinut că persoana vătămată a părăsit sediul Poliţiei Municipiului Cărei cu integritatea corporală grav afectată de actele de violenţă exercitate asupra sa de către inculpat. Inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu tomfa persoanei vătămate, afectându-i integritatea corporală într-o măsură care i-au pus în pericol viaţa şi i-au produs o infirmitate.

Instanţa apreciază că apărările formulate de câte inculpat sunt neconvingătoare şi contrazise de ansamblul probelor. Acesta a susţinut că ar fi fost provocat de către persoana vătămată, care l-a şi agresat, însă chiar dacă victima a avut un comportament puţin agresiv la adresa inculpatului, reacţia inculpatului constând in loviri repetate, punerea în genunchi a victimei şi lovirea peste tălpi, pierderea unui organ, depăşeşte cu mult limitele legitimei apărări, astfel că se exclude o reacţie impulsivă, pe fond emoţional, din partea inculpatului.

Faţă de probele administrate in cauză, instanţa apreciază că intervenţia inculpatului a fost una disproporţionată faţă de scopul ei,

Reacţia inculpatului a fost mai mult decât disproporţionată, având mai degrabă rolul de a-i aplica o pedeapsă persoanei vătămate.

Lovirea unei persoane la nivelul tălpilor presupune o acţiune conştientă din partea agresorului, inculpatul punând-o pe persoana vătămată să se descalţe şi să se aşeze în genunchi, pe un scaun, pentru a-i conferi o poziţie potrivită pentru lovire, cu tălpile ridicate.

Folosirea forţei de către personalul militar al Jandarmeriei Române nu se poate face în mod discreţionar, fără a depăşi nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale, cu imperativul ca folosirea forţei să înceteze de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

În consecinţă, instanţa apreciază că faptele comise de inculpat sunt dovedite dincolo de orice îndoială rezonabilă, iar acuzarea formulată de parchet este întemeiată.

Cum a scăpat jandarmul de condamnarea cu executare, cu toate că a fost găsit vinovat

Pe de altă parte, judecătorii au apreciat că jandarmul este o persoană integrată în societate și că incidentul a fost unul izolat, având ”un caracter accidental în viața acestuia”. De asemenea, inculpatul are ”șanse reale de corectare a conduitei sale, el neavând antecedente penale și fiind familist”.

În final, Tribunalul Militar Cluj-Napoca, deși l-a găsit vinovat pe plutonierul de jandarmerie, a preferat să acorde o condamnare de 2 ani și 11 luni cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani. De asemenea, el trebuie să achite părții vătămate despăgubiri de 25.000 de euro, jumătate din cât solicitase acesta. Sentința nu este definitivă și a fost deja atacată de jandarm. În prezent, apelul se judecă la Curtea Militară de Apel București.

FANATIK a solicitat un punct de vedere referitor la acest caz, din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, însă până la momentul publicării prezentului articol nu am primit niciun răspuns.