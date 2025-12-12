Sport
Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la FCSB – Feyenoord! Ce amenzi au fost aplicate

Jandarmeria a anunţat că a deschis un dosar penal pentru consum de droguri după meciul FCSB - Feyenoord. Au fost aplicate amenzi de 7000 de euro pentru clubul organizator şi firma de pază.
Marian Popovici
12.12.2025 | 16:07
Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la FCSB Feyenoord Ce amenzi au fost aplicate
ULTIMA ORĂ
Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la FCSB - Feyenoord! Ce amenzi au fost aplicate. Sursa: sportpictures.eu
FCSB a reuşit o victorie fabuloasă în Europa League, 4-3 cu Feyenoord. Roş-albaştrii au revenit de la 1-3 în partea secundă şi au reuşit să se impună prin golul lui Florin Tănase, după faza de senzaţie reuşită de Juri Cisotti.

Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la meciul FCSB – Feyenoord!

În tribune au fost aproximativ 23.000 de oameni, iar la finalul meciului jandarmeria e emis un comunicat prin care a anunţat că s-a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la meci. Autorităţile nu au menţionat despre cine e vorba:

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, se arată în comunicatul jandarmilor.

Amenzi de 7000 de euro aplicate clubului şi societăţii de pază

Au fost aplicate amenzi de 7000 de euro pentru clubul organizator şi firma de pază pentru nerespectarea obligaţiilor. Spre deosebire de alte meciuri, nu au fost aplicate deocamdată amenzi fanilor:

„Totodată, jandarmii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.000 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 29.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicat.

 

Tags:
