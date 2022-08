Jandarmeria, în alertă înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat, la miezul nopţii, la cofetăria lui Sorin Cârţu. Foto Exclusiv

Derby-ul dintre , de duminică, de la ora 21:30, naşte patimi uriaşe în Bănie. Oltenia e împărţită în două înaintea meciului, iar forţele de ordine sunt pregătite de acţiune. FANATIK a susprins măsurile de protecţie luate de Jandarmerie, cu o noapte înaintea meciului de pe stadionul “Ion Oblemenco”.

Măsuri de siguranţă înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova. Cofetăria lui Sorin Cârţu, păzită de jandarmi

Încă de la miezul nopţii, FANATIK a surprins măsurile de pază luate de jandarmi înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova. O maşină a Jandermeriei a păzit pe durata întregii nopţi cofetăria lui Sorin Cârţu, pentru a preveni eventuale acte de vandalism, aşa cum s-au întâmplat în trecut.

O maşină a Jandarmeriei a fost plasată pe esplanadă, aproape de cofetăria lui Sorin Cârţu, iar doi jandarmi au fost atenţi să nu existe probleme în zonă. De altfel, locul ales de forţele de ordine este unul foarte bun.

Pe lângă cofetăria lui Sorin Cârţu, jandarmii puteau să acţioneze prompt dacă ar fi existat probleme la magazinul mobil al Universităţii Craiova, plasat lângă Parcul Perfecturii. De asemenea, forţele de ordine aveau în atenţie şi sediul lui FCU Craiova, de pe strada Sf. Dumitru, nr. 1.

Cu o noapte înaintea meciului dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova, centrul oraşului era plin de tineri şi de părinţi cu copiii lor, tipic pentru o seară de weekend, în luna august. Nimic nu anunţa derby-ul dintre cele două echipe care împart Bănia în două.

Sorin Cârţu, păzit şi înaintea meciului FCU Craiova – Universitatea Craiova 0-2 din sezonul trecut: “Nu am trăit aşa ceva în 65 de ani”

După ce gardul casei lui Sorin Cârţu a fost împânzit cu mesaje obscene cu câteva zile înaintea primului derby al Băniei în prima ligă, din toamna anului, fostul mare jucător din Craiova Maxima a fost păzit de poliţişti în noaptea premergătoare meciului. Pentru FANATIK, pe care forţele de ordine le-au luat atunci.

“La un moment dat am ieșit și m-am dus la mașină. Am fost surprins să constat că erau polițiști, deși mașina nu era una de serviciu. Era una normală. ‘Domnu’ Sorin, suntem aici ca să fiți în siguranță ‘, mi-au spus băieții.

Deci în orașul meu, în Craiova unde am scris istorie și reprezint ceva, am ajuns să fiu păzit non-stop de polițiști! Nu am trăit așa ceva în 65 de ani de când sunt în Craiova. Ăsta nu mai e meci de fotbal, astea nu mai sunt orgolii, pur și simplu e o nebunie”, spunea Sorin Cârţu pentru FANATIK.

Al treilea derby al Băniei în SuperLiga

FCU Craiova şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de două ori în sezonul trecut, primul din istoria SuperLigii cu cele două echipe rivale din Bănie. În tur, pe 3 octombrie 2021, Ştiinţa s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Dan Nistor şi Ştefan Baiaram.

În returul sezonului trecut, pe 14 februarie 2022, Universitatea Craiova a primit vizita lui FCU Craiova şi a câştigat, din nou, cu 2-0. Gustavo a deschis scorul în prima repriză, iar Ştefan Baiaram a închis tabela, cu 15 minute înainte de final.