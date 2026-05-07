Jandarmeria, lovitură dură pentru Steaua într-o seară istorică

Fanii Stelei au creat o atmosferă deosebită la meciul cu Sepsi, care s-a disputat chiar în ziua în care gruparea „roș-albastră” sărbătorea 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Din nefericire pentru fanii Stelei, Jandarmeria a intervenit și a confiscat sute de torțe, spectacolul pirotehnic plănuit de cei din Peluza Sud fiind afectat puternic.

Fanii din Peluza Sud Steaua au primit o lovitură dură din partea Jandarmeriei, sute de torțe pregătite pentru spectacolul pirotehnic fiind confiscate. Gruparea „roș-albastră” a sărbătorit aniversarea a 40 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua la loviturile de departajare contra Barcelonei.

Chiar și în acest context, , afișând o scenografie superbă, dar și multe bannere pentru a sărbători cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc. Din nefericire pentru fanii „roș-albaștrilor”, aceștia nu s-au putut bucura și de cele întâmplate pe gazon.

Sărbătoarea Stelei, „stricată” de Sepsi

Sepsi nu a ținut cont de sărbătoarea Stelei, deoarece este implicată într-o luptă cu FC Voluntari pentru promovarea directă în Superliga. Așadar, , profitând de pasul greșit făcut de ilfoveni pe terenul liderului din play-off-ul Ligii 2, Corvinul Hunedoara, formație care și-a asigurat deja accesul în prima ligă. Covăsnenii au deschis scorul în minutul 19 al meciului din Ghencea, prin Carl Davordzie, iar .

Sepsi a ajuns la 63 de puncte și s-au distanțat la 5 lungimi de FC Voluntari cu doar 2 etape înainte de finalul play-off-ului. Cele două echipe se vor întâlni în următoarea etapă pe stadionul „Anghel Iordănescu”, iar Sepsi are nevoie de o remiză pentru a-și asigura revenirea pe prima scenă. De cealaltă parte, Steaua a rămas pe locul 4, cu 48 de puncte.