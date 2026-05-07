Jandarmeria, lovitură dură pentru Steaua într-o seară istorică

Spectacolul plănuit de ultrașii Stelei pentru a sărbători împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor a fost afectat puternic de intervenția Jandarmeriei. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Ghencea.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
07.05.2026 | 21:33
Jandarmeria, lovitură dură pentru Steaua. FOTO: Fanatik
Fanii Stelei au creat o atmosferă deosebită la meciul cu Sepsi, care s-a disputat chiar în ziua în care gruparea „roș-albastră” sărbătorea 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Din nefericire pentru fanii Stelei, Jandarmeria a intervenit și a confiscat sute de torțe, spectacolul pirotehnic plănuit de cei din Peluza Sud fiind afectat puternic.

Jandarmeria a stricat spectacolul pirotehnic al Peluzei Sud Steaua

Fanii din Peluza Sud Steaua au primit o lovitură dură din partea Jandarmeriei, sute de torțe pregătite pentru spectacolul pirotehnic fiind confiscate. Gruparea „roș-albastră” a sărbătorit aniversarea a 40 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua la loviturile de departajare contra Barcelonei.

Jandarmeria, lovitură dură pentru Steaua. FOTO: colaj Fanatik

Chiar și în acest context, suporterii au creat o atmosferă foarte frumoasă pe parcursul meciului cu Sepsi, afișând o scenografie superbă, dar și multe bannere pentru a sărbători cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc. Din nefericire pentru fanii „roș-albaștrilor”, aceștia nu s-au putut bucura și de cele întâmplate pe gazon.

Sărbătoarea Stelei, „stricată” de Sepsi

Sepsi nu a ținut cont de sărbătoarea Stelei, deoarece este implicată într-o luptă cu FC Voluntari pentru promovarea directă în Superliga. Așadar, echipa pregătită de Ovidiu Burcă avea nevoie de un succes și a reușit să îl obțină, profitând de pasul greșit făcut de ilfoveni pe terenul liderului din play-off-ul Ligii 2, Corvinul Hunedoara, formație care și-a asigurat deja accesul în prima ligă. Covăsnenii au deschis scorul în minutul 19 al meciului din Ghencea, prin Carl Davordzie, iar Alin Techereș a făcut 2-0 cu o execuție fabuloasă, din „rabona”.

Sepsi a ajuns la 63 de puncte și s-au distanțat la 5 lungimi de FC Voluntari cu doar 2 etape înainte de finalul play-off-ului. Cele două echipe se vor întâlni în următoarea etapă pe stadionul „Anghel Iordănescu”, iar Sepsi are nevoie de o remiză pentru a-și asigura revenirea pe prima scenă. De cealaltă parte, Steaua a rămas pe locul 4, cu 48 de puncte.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
