Jandarmeria, noi percheziții după Rapid – Petrolul! Giuleștenii, din nou în vizorul autorităților

Percheziții în București și Prahova după incidentele violente provocate de suporteri la un meci al Rapidului. Poliția a identificat mai mulți suspecți și a aplicat amenzi de peste 90.000 de lei.
Alex Bodnariu
10.03.2026 | 16:34
Percheziții în București și Prahova după scandalul de la meciul Rapidului
Veste proastă pentru Rapid. Clubul din Giulești a fost din nou amendat de autorități din cauza suporterilor. Jandarmeria a emis un comunicat în care explică măsurile luate după incidentele violente produse la meciul cu Petrolul Ploiești, disputat pe 6 februarie 2026. În urma anchetei, au fost puse în aplicare 9 mandate de percheziție.

Percheziții în București și Prahova după scandalul suporterilor Rapidului

Totul a pornit de la un conflict izbucnit în sectorul rezervat suporterilor oaspeți. Două grupuri de suporteri s-ar fi luat la bătaie, iar situația a creat panică în rândul celor aflați în apropiere. După meci, polițiștii au început o anchetă penală pentru mai multe infracțiuni, printre care lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

În urma investigațiilor, pe 10 martie 2026, polițiștii au făcut 9 percheziții domiciliare în București și în județul Prahova. Acestea au vizat persoane suspectate că ar fi participat la incidentele violente. Nouă persoane au fost identificate și duse la audieri, iar în timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri considerate importante pentru anchetă.

În paralel, Jandarmeria Capitalei a analizat și încălcările legislației privind organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 90.000 de lei. O parte dintre sancțiuni au fost primite chiar de organizatorul meciului, pentru nerespectarea unor obligații legale, dar și de firma de pază, care nu ar fi asigurat corespunzător măsurile de siguranță.

Comunicatul emis de poliție referitor la incidentele de la Rapid – Petrolul

„Percheziții și acțiuni ample ale forțelor de ordine în urma incidentelor produse la o competiție sportivă.

În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiții sportive desfășurate în municipiul București, polițiștii și jandarmii au desfășurat un complex de activități operative și de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziție domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum și la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiții sportive.

La data de 10 martie 2026, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.

În urma activităților desfășurate astăzi, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare administrării materialului probator”, se arată în comunicatul emis de poliție și jandarmerie, conform Golazo.

