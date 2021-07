Jandarmerița care l-a gazat pe bărbatul din Vatra Dornei înainte de moartea acestuia rupe tăcerea: „Mi s-a spus pe un ton imperativ < Dă-i cu spray!>”

La doi ani de la incident, magistrații au hotărât că femeia care a pulverizat spray paralizant direct în fața bărbatului de 55 de ani este vinonată de ucidere din culpă. Aceasta a primit o pedeapsă de doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare.

Jandarmerița a scăpat de acuzația de lovituri cauzatoare de moarte, care ar fi putut să-i aducă între 6 și 12 ani ani de închisoare. După proces, acesta a acceptat să facă câteva declarații pe marginea subiectului.

Jandarmerița care l-a gazat pe bărbatul din Vatra Dornei înainte de moartea acestuia rupe tăcerea: „Mi s-a spus pe un ton imperativ ”

în timpul unui festival folcloric. Victima s-a învoit de la locul de muzică pentru a merge să asculte muzică populară în parcul din Vatra Dornei.

La evenimentul muzical se afla și o minoră de 13 ani, însoțită de familie. La un punct, acesta s-a plâns mamei ei că a fost atinsă și privită într-un mod nepotrivit de un bărbat.

Ioan Csapai a fost cel indicat și luat la întrebări de echipajul de jandarmi care asigura paza festivalului. Bărbatul a fugit, iar doi dintre oamenii legii au plecat pe urmele lui și au reușit

Omul a opus rezistență și atunci, iar cel de al treilea membru al echipajului a intervenit. Femeia a pulverizat spray paralizant foarte aproape de fața victimei.

În doar câteva minute, acesta a fost inert. A intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de un echipaj medical. Omul a fost dus la spitalul din Vatra Dornei și, apoi, transferat la Suceava. S-a stins din viață a doua zi.

Mărturia jandarmeriței condamnată de ucidere din culpă

Ana-Maria Florescu le-a povestit judecătorilor că cei doi colegi ai ei i-au solicitat să cheme întăriri, când nu reușeau să-l imobilizeze pe bărbat. Ulterior, i s-a cerut să folosească spray-ul paralizant.

„Victima se zbătea și la un moment dat, C. (unul dintre jandarmi – n.r.) mi s-a adresat pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!» În reprezentarea mea în acel moment, pulverizarea cu spray venea în sprijinul acțiunii de imobilizare, pe care nu reușeau să o ducă la capăt pentru că nu reușeau să îi prindă mâinile,” a povestit femeia, potrivit

„Nu am acționat imediat, crezând că nu va fi nevoie și că cei doi vor reuși să realizeze imobilizarea, mai ales că numitul C. avea experiență. Ezitarea a fost până într-un minut, timp în care am văzut că nu reușesc și am acționat,” a adăugat.

Ea a precizat că și-a dat seama că ceva nu este bine și a sublinat că nu a fost singura care a acționat împotriva victimei „imediat după ce au reușit să îl încătușeze, după câteva minute, mi-am dat seama după fața victimei că este ceva în neregulă”.

„Sunt de acord că am pulverizat spray-ul de la o distanță mică, dar precizez instanței că am acționat în reprezentarea mea la un ordin pe care îl vedeam legal, iar în ceea ce privește întreaga situație, de fapt, învederez instanței că nu am fost singura din echipaj care a acționat împotriva victimei. Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât și contextul creat din imboldul verbal de a acționa cu spray au dus la rezultatul asupra victimei,” a adăugat.

A folosit un spray paralizant neconform

Jandarmerița avea asupra ei două spray-uri paralizante. Unul dintre ele făcea parte din dotarea Jandarmeriei, iar celălalt, cel neconcorm, era personal. Ea le-a explicat judecătorilor că folosește cel de al doilea spray pentru protecția personală, în timpul deplasării de acasă către locul de muncă.

Femeia a spus că îl avea asupra ei în timpul programului pentru că nu avea unde să se schimbe, venea la serviciu îmbrăcată militar și astfel a ajuns să le poarte pe amândouă. La momentul imobilizării, din cauza oboselii, le-ar fi încurcat.

„Regret situația în care am ajuns. Nu pot preciza în ce măsură vina ar aparține unuia, altuia sau ambilor colegi ai mei,” a adăugat aceasta.