Sport

„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 din UEFA Champions League, iar finalul de meci a venit cu mai multe conflicte. Peluza Nord, scandal uriaș cu Jandarmeria: „Au lovit femeile și copiii”
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
30.07.2026 | 06:45
Jandarmii au lovit femei si copii Scandal la Peluza Nord intre fanii Craiovei si fortele de ordine
EXCLUSIV FANATIK
Scandal uriaș între Peluza Nord și Jandarmerie la finalul meciului U Craiova - Levski. Foto: Colaj FANATIK
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Universitatea Craiova a sperat până în ultima secundă că poate întoarce rezultatul din turul cu Levski, însă a obținut doar o remiză pe „Ion Oblemenco”. Finalul partidei a venit cu momente tensionate la vestiare, dar și în tribune, între Peluza Nord și Jandarmerie.

Peluza Nord, conflict deschis cu Jandarmeria după U Craiova – Levski

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că lucrurile au degenerat în drum spre vestiare. Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, și Serginho, unul dintre fotbaliștii lui Levski Sofia, și-au aruncat înjurături dure în portugheză, după care lucrurile au escaladat într-o bătaie în toată regula.

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Tensiunea nu a fost la cote maxime doar la vestiare, ci și în tribune, acolo unde Peluza Nord a Universității Craiova a intrat într-un conflict cu Jandarmeria. FANATIK a vorbit cu ambele părți și a obținut două versiuni despre evenimentele întâmplate. Membrii Peluzei Nord au explicat că jandarmii, în misiunea lor de a scoate pe cineva din peluză, au lovit cu bastoanele în stânga și în dreapta, apelând chiar și la gaze lacrimogene. Problema principală este că aceștia ar fi lovit atât femei, cât și copii, care au ajuns la ambulanță pentru a primi îngrijiri medicale. Mâine dimineață, 30 iulie, Peluza Nord va veni cu un comunicat oficial despre cele întâmplate.

De partea cealaltă, într-o declarație neoficială, jandarmii au spus că suporterii au dat dovadă de lipsă de educație și că un jandarm nu atacă niciodată fără să fie atacat. Ei au povestit că suporterii ce ieșeau din peluză au năvălit direct cu pumnii și picioarele pe jandarmii prezenți, acela fiind momentul de la care a pornit tot scandalul.

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Discursul controversat al lui Filipe Coelho a creat discuții și în spațiul public

Discuții aprinse au avut loc și în studiouri, mai ales după ce discursul lui Filipe Coelho de la finalul meciului a pus pe jar pe toată lumea, mai ales pe foști jucători ai Universității Craiova, precum Gică Craioveanu. Fostul mare atacant l-a pus la punct pe portughez după ce acesta a declarat că nu înțelege de ce Universitatea Craiova trebuia să se califice neapărat în Liga Campionilor, în condițiile în care nicio echipă românească nu a mai reușit acest lucru de 13 ani.

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„Mie nu îmi place discursul. Eu nu cumpăr discursul ăsta. Vreau să îi spun domnului Coelho că i s-au dat 5,5 milioane de euro vara asta pentru a face performanță. Ce mă interesa pe mine meciul cu Petrolul? Ce mă interesează pe mine că nu s-a calificat o echipă românească de 14 ani? Cu ce ați surprins dumneavoastră în această seară? Cum să vinzi așa ceva? Că nu e un dezastru? Ah, e meciul sezonului pentru Craiova (n.r. ironic)”, a declarat Gică Craioveanu, în direct la Digi Sport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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