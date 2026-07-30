„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a sperat până în ultima secundă că poate întoarce rezultatul din turul cu Levski, însă a obținut doar o remiză pe „Ion Oblemenco”. Finalul partidei a venit cu momente tensionate la vestiare, dar și în tribune, între Peluza Nord și Jandarmerie.

Peluza Nord, conflict deschis cu Jandarmeria după U Craiova – Levski

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că lucrurile au degenerat în drum spre vestiare. Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, și Serginho, unul dintre fotbaliștii lui Levski Sofia, după care lucrurile au escaladat într-o bătaie în toată regula.

ADVERTISEMENT

Tensiunea nu a fost la cote maxime doar la vestiare, ci și în tribune, acolo unde Peluza Nord a Universității Craiova a intrat într-un conflict cu Jandarmeria. FANATIK a vorbit cu ambele părți și a obținut două versiuni despre evenimentele întâmplate. Membrii Peluzei Nord au explicat că jandarmii, în misiunea lor de a scoate pe cineva din peluză, au lovit cu bastoanele în stânga și în dreapta, apelând chiar și la gaze lacrimogene. Problema principală este că aceștia ar fi lovit atât femei, cât și copii, care au ajuns la ambulanță pentru a primi îngrijiri medicale. Mâine dimineață, 30 iulie, Peluza Nord va veni cu un comunicat oficial despre cele întâmplate.

De partea cealaltă, într-o declarație neoficială, jandarmii au spus că suporterii au dat dovadă de lipsă de educație și că un jandarm nu atacă niciodată fără să fie atacat. Ei au povestit că suporterii ce ieșeau din peluză au năvălit direct cu pumnii și picioarele pe jandarmii prezenți, acela fiind momentul de la care a pornit tot scandalul.

ADVERTISEMENT

Discursul controversat al lui Filipe Coelho a creat discuții și în spațiul public

Discuții aprinse au avut loc și în studiouri, mai ales după ce discursul lui Filipe Coelho de la finalul meciului a pus pe jar pe toată lumea, mai ales pe foști jucători ai Universității Craiova, precum Gică Craioveanu. după ce acesta a declarat că în condițiile în care nicio echipă românească nu a mai reușit acest lucru de 13 ani.

ADVERTISEMENT

„Mie nu îmi place discursul. Eu nu cumpăr discursul ăsta. Vreau să îi spun domnului Coelho că i s-au dat 5,5 milioane de euro vara asta pentru a face performanță. Ce mă interesa pe mine meciul cu Petrolul? Ce mă interesează pe mine că nu s-a calificat o echipă românească de 14 ani? Cu ce ați surprins dumneavoastră în această seară? Cum să vinzi așa ceva? Că nu e un dezastru? Ah, e meciul sezonului pentru Craiova (n.r. ironic)”, a declarat Gică Craioveanu, în direct la