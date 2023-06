Jannick Sinner, extrem de afectat după eliminarea în turul 2 la Roland Garros: “Poate nu ar trebui să am așteptări așa mari de la mine”

Jannick Sinner – Daniel Altmaier 7-6 (0), 6-7 (7), 6-1, 6-7 (4), 5-7, rezultat înregistrat joi , este poate cea mai mare surpriză pe tabloul masculin de la Paris. Asta în condițiile în care rusul Daniil Medvedev, favorit 2, eliminat în runda inaugurală. rămâne un jucător cu zero rezultate notabile pe zgură.

Jannick Sinner, eliminat în turul 2 la Roland Garros după un meci maraton de 5 ore și jumătate. A cedat în fața locului 79 ATP

În schimb, Sinner are un titlu ATP pe zgură, obținut anul trecut la Umag, și s-a descurcat în general bine la French Open. În 2020, italianul reușea să ajungă până în sferturile de finală, unde era eliminat chiar de Rafael Nadal. Apoi, în 2021, ceda în turul 4 tot în fața lui Rafa. Pentru ca anul trecut să fie eliminat în turul 4 de Rublev.

Dar partida cu Altmaier, din turul 2 al acestei ediții a French Open, a fost pentru Sinner. A cedat în fața locului 79 în clasamentul ATP după un meci maraton în care a făcut mai multe break-uri decât adversarul său. Dar a cedat în momentele cheie.

Jannick Sinner a fost extrem de afectat și la conferința de presă susținută la finalul partidei cu Altmaier. În ciuda faptului că este jucător de top 10 mondial și un mare talent al generației sale, Sinner, 21 de ani, a considerat că poate pur și simplu este prea exigent cu el și ar trebui să accepte mai ușor înfrângerile.

Jannick Sinner, afectat după eliminarea de la Roland Garros: “Poate am pus prea multă presiune, prea multe așteptări”

“Ce s-a întâmplat? E o întrebare bună. “Am avut șansa mea, dar nu am putut găsi soluția pentru a câștiga acele puncte. La unele am avut și ghinion. La punctul de meci, am picat și am lovit vârful fileului. Dar ăsta este sportul, voi reveni mai puternic.

Este adevărat că aceste ultime două turnee au fost grele pentru mine. Poate am pus prea multă presiune, am prea multe așteptări, spuneți-le cum vreți. Poate nu ar trebui să am așteptări așa de mari de la mine, dar asta face parte din joc. Încă am impresia că sezonul meu este bun, joc foarte multe meciuri.

Dar este adevărat că ultimele două turnee nu s-au încheiat așa cum era de așteptat. Și această înfrângere va fi greu de digerat, dar eu voi continua”, a declarat Jannick Sinner la conferința de presă susținută la finalul partidei cu Daniel Altmaier la Paris.

Jannick Sinner va pierde cel puțin o poziție în clasamentul ATP. Dar riscă inclusiv să iasă din top 10 după Roland Garros

Eliminat în turul 2 de la French Open, Jannick Sinner nu își va putea apăra punctele obținute anul trecut la Paris, când ajungea până în turul 4. Pierde astfel un total de 135 de puncte în clasamentul ATP la actualizarea care se va face luni, 12 iunie, după finala actualei ediții de Roland Garros.

Jannick Sinner va pierde cel puțin o poziție în clasamentul ATP și este pe 9 acum în ierarhia live. Dar poate fi scos din top 10 de jucători precum Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Cameron Norrie, sau Hubert Hurkacs. Daniil Medvedev, Jannick Sinner și Felix Auger-Aliassime sunt cei 3 jucători de top 10 eliminați deja de la Paris.