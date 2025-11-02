Jannik Sinner a câștigat primul său Masters la Paris! Avem un nou lider ATP

ADVERTISEMENT

Lupta în fruntea ierarhiei ATP ne prezintă un duel constant între Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Cei doi sportivi provin din noua generație de tenismeni, iar jocul lor este de-a dreptul impresionant. Acest lucru a fost confirmat și la Masters 1000 de la Paris.

Jannik Sinner, câștigător la Masters 1000 de la Paris

Finala turneului Masters 1000 de la Paris a fost jucată de Jannik Sinner (2 ATP) și Felix Auger-Aliassime (10 ATP). Duelul a fost unul extrem de echilibrat, însă, ca în orice sport, doar un sportiv a putut câștiga.

ADVERTISEMENT

De această dată a fost vorba despre Jannik Sinner. Tenismenul italian s-a impus în două seturi în fața canadianului, scor 6-4, 7-6 (7-4) și astfel că a reușit să câștige în premieră turneul Masters 1000 de la Paris.

În urma acestui triumf, în fruntea ierarhiei și astfel că revine după o perioadă de pauză pe primul loc în clasamentul ATP.

ADVERTISEMENT

Sinner, lecție de fair-play după ce s-a impus la Wimbledon

La scurt timp după ce , italianul a ținut să îi mulțumească lui Carlos Alcaraz, concurența dintre cei doi fiind benefică pe plan sportiv, aceștia fiind permanent conectați la jocurile de tenis.

ADVERTISEMENT

„Carlos, îți mulțumesc pentru jucătorul care ești. E atât de dificil de jucat împotriva ta, dar, cum ai spus, avem o relație incredibilă în afara terenului.

Pe teren ne împingem reciproc la maximum, iar pentru asta avem alături echipe fantastice. Continuă să îți împingi limitele și sunt sigur că vei mai ține acest trofeu în brațe de multe ori… de fapt, deja ai două, așa că…”, a fost reacția amuzantă a lui Jannik Sinner.