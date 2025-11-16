Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor! Suma colosală încasată de italian după finala cu Carlos Alcaraz

ADVERTISEMENT

Jannik Sinner este noul și vechiul câștigător al turneului campionilor. Italianul l-a învins pe marele său rival, Carlos Alcaraz, în sala de la Torino, cu 7–6, 7–5, în puțin peste două ore de joc.

Jannik Sinner, din nou, campionul campionilor!

. Nu a pierdut nici măcar un set în drumul spre finală, iar în ultimul act a arătat un joc aproape perfect în fața talentatului rival Carlos Alcaraz, care rămâne însă pe primul loc în ierarhia ATP chiar și după această înfrângere.

Evident, aproape toți fanii din sala de la Torino au fost de partea lui Jannik Sinner. Atmosfera nu a fost însă în niciun caz ostilă la adresa adversarului, Carlos Alcaraz. În arenă au fost prezente și numeroase celebrități.

A fost nevoie de tie-break în primul set dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz

În primul set, finaliștii au mers cap la cap până în tie-break. Serviciul lui Sinner a funcționat perfect, iar Alcaraz a reușit să surprindă cu forehand-uri de mare viteză, care l-au lăsat pe adversar fără reacție. Până la urmă, italianul și-a adjudecat actul inaugural.

De asemenea, meciul a fost întrerupt în primul set după ce o persoană din public a căzut de pe locul său, întrucât i s-a făcut rău. Arbitrul a anunțat la microfon că jocul va fi întrerupt câteva minute până când echipa medicală va reuși să rezolve situația, lucru care s-a și întâmplat. Jucătorii nu au părut însă deloc mulțumiți, evident fiind scoși din ritm.

Tennis is so lucky to have Jannik Sinner and Carlos Alcaraz pic.twitter.com/4VuhKORsWA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)

Revenire de senzație pentru Sinner în setul secund

În setul doi, lucrurile nu au mai funcționat la fel de bine pentru Jannik Sinner. Scorul s-a dus la 3-1 în favoarea lui Alcaraz după o serie de erori neforțate și duble greșeli, iar spaniolul părea pregătit să ducă meciul în decisiv fără prea mari probleme.

Doar că Jannik Sinner a reușit să iasă din pasa proastă și a luat trei game-uri consecutive, ducând scorul la 4–3 în favoarea sa, moment în care Alcaraz a devenit din ce în ce mai frustrat și s-a luat la ceartă inclusiv cu oamenii din staff-ul său, care încercau să găsească soluții pentru lipsa de ritm a ibericului.

Și actul secund a avut prelungiri, dar nu s-a mai ajuns în tie-break. Jannik Sinner a câștigat cu 7–5 și s-a impus pentru al doilea an consecutiv în turneul campionilor. Italianul a sărbătorit în fața fanilor din Torino, a mulțumit echipei și apoi și-a îmbrățișat familia.

THE MOMENT JANNIK SINNER BEAT CARLOS ALCARAZ TO WIN BACK TO BACK ATP FINALS TITLES IN TURIN. Falling flat on his back. Absolute scenes. 🥹🥹🥹🥹🥹🥹 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)

Câți bani a încasat Jannik Sinner după triumful de la Turneul Campionilor? Record bătut de italian

Cu un parcurs impecabil la Jannik Sinner a încasat suma maximă posibilă pentru un jucător de simplu: 5.071.000 de dolari. Calculul este simplu. Doar prin participare primește 331.000 de dolari, apoi câte 396.500 pentru fiecare victorie din grupele în care a câștigat toate cele trei meciuri, adică 1.189.500 în total. La aceste sume se adaugă bonusul de 1.183.500 de dolari pentru victoria din semifinale, plus cei 2.367.000 de dolari pentru triumful din finală.

În total, suma exactă este de 5.071.000 de dolari, premiu rezervat exclusiv campionului neînvins. Sinner și-a bătut astfel propriul record. Anul trecut italianul a pus mâna pe un cec în valoare de 4,881,100 dolari.

„Noi suntem atleți individuali, dar e un proces de echipă. Am avut niște luni intense. Nu se putea să fie altfel sezonul. A fost un meci strâns, a avut și minge de set. Sunt foarte fericit. Am mai jucat de atâtea ori cu Carlos, trebuie să faci ce e mai bun în tenisul tău. Sunt foarte fericit. A fost un meci greu. Înseamnă enorm. E incredibil”, a declarat Jannik Sinner după ce a câștigat pentru al doilea an la rând turneul campionilor.