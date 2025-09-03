Sport

Moment uluitor la US Open! Jannik Sinner, aproape să fie jefuit în timp ce dădea autografe. Video

Jannik Sinner a fost la un pas de a fi jefuit la finalul meciului cu Alexander Bublik, însă agenții de securitate au fost atenți și nu au lăsat ca numărul 1 mondial să pățească un asemenea lucru
Ciprian Păvăleanu
03.09.2025 | 09:30
Moment uluitor la US Open Jannik Sinner aproape sa fie jefuit in timp ce dadea autografe Video
Un fan a încercat să fure din ghiozdanul lui Jannik Sinner. Foto: Captură X „The Tennis Letter”

Jannik Sinner (24 de ani), liderul mondial din tenisul masculin, a fost la un pas de o situație neplăcută la New York, acolo unde concurează la ultimul Grand Slam al anului, U.S Open. Un fan a fost cât pe ce să reușească să fure din ghiozdanul italianului, la doar câteva momente după finalul meciului din optimi, contra lui Alexander Bublik.

Jannik Sinner, la un pas de o situație neplăcută la New York. Un fan a fost foarte aproape să fure din ghiozdanul italianului

Jannik Sinner, liderul mondial în tenisul masculin, a fost extrem de aproape să fie victima unui jaf în plină zi după ce s-a impus în trei seturi în fața lui Alexander Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1.

La finalul optimilor, italianul s-a apropiat de un fan căruia i-a oferit prosopul său, moment în care, din spatele său, un alt fan i-a deschis subtil fermoarul ghiozdanului și a încercat să sustragă un obiect din interiorul acestuia, însă a fost oprit la timp de agenții de securitate, moment în care tenismenul s-a îndepărtat de zona respectivă.

Jannik Sinner are ca obiectiv să câștige al treilea său turneu de Grand Slam din 2025 după ce a ieșit victorios la Australian Open și Wimbledon, în timp ce la Roland Garros a fost învins de spaniolul Carlos Alcaraz, deși a avut 3 mingi de meci.

Calificat în sferturi, Sinner va da peste conaționalul său, Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 10 la turneul din New York, fiind pentru prima dată în istoria U.S Open când doi italieni se întâlnesc în această fază a competiției.

Sorana Cîrstea a rămas în America fără trofeul de la Cleveland

Sorana Cîrstea a fost și ea una dintre victimele numeroaselor furturi din Statele Unite ale Americii. După ce a ieșit victorioasă la Cleveland, „Sori” și-a lăsat trofeul în camera hotelului Fifty Sonesta din New York, unde era cazată pe parcursul participării sale la U.S Open, iar marea sa surpriză a venit atunci când a ajuns la hotel, iar cupa dispăruse.

„Rog persoana care mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de la hotelul Fifty Sonesta să îl înapoieze. Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia foarte mult acest lucru! Mulțumesc”, a transmis sportiva pe Instagram.

