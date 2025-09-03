Moment uluitor la US Open! Jannik Sinner, aproape să fie jefuit în timp ce dădea autografe. Video

Jannik Sinner (24 de ani), liderul mondial din tenisul masculin, a fost la un pas de acolo unde concurează la ultimul Grand Slam al anului, U.S Open. Un fan a fost cât pe ce să reușească să fure din ghiozdanul italianului, la doar câteva momente după finalul meciului din optimi, contra lui Alexander Bublik.

Jannik Sinner, liderul mondial în tenisul masculin, a fost extrem de aproape să fie victima unui jaf în plină zi după ce s-a impus în trei seturi în fața lui Alexander Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1.

La finalul optimilor, italianul s-a apropiat de un fan căruia i-a oferit prosopul său, moment în care, din spatele său, un alt fan i-a deschis subtil fermoarul ghiozdanului și a încercat să sustragă un obiect din interiorul acestuia, însă a fost oprit la timp de agenții de securitate, moment în care tenismenul s-a îndepărtat de zona respectivă.

Jannik Sinner walked over to give his towel to a fan after his win at the U.S. Open. Meanwhile, someone standing nearby tries to steal something from Jannik’s bag. Awful behavior… wow.

Jannik Sinner are ca obiectiv să câștige al treilea său turneu de Grand Slam din 2025 după ce a ieșit victorios la Australian Open și Wimbledon, în timp ce la Roland Garros a fost învins de spaniolul Carlos Alcaraz, deși a avut 3 mingi de meci.

Calificat în sferturi, Sinner va da peste conaționalul său, Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 10 la turneul din New York, fiind pentru prima dată în istoria U.S Open când doi italieni se întâlnesc în această fază a competiției.

Sorana Cîrstea a rămas în America fără trofeul de la Cleveland

După ce „Sori” și-a lăsat trofeul în camera hotelului Fifty Sonesta din New York, unde era cazată pe parcursul participării sale la U.S Open, iar marea sa surpriză a venit atunci când a ajuns la hotel, iar cupa dispăruse.

„Rog persoana care mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de la hotelul Fifty Sonesta să îl înapoieze. Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia foarte mult acest lucru! Mulțumesc”, a transmis sportiva pe Instagram.