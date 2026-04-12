Jannik Sinner, noul lider din tenisul mondial! Campion în premieră la Monte Carlo, italianul a pus mâna pe o sumă fabuloasă

Jannik Sinner a reușit să pună mâna pe titlul în turneul Masters 1000 de la Monte Carlo. Este prima finală pe care italianul o dispută în Principat, iar succesul a venit chiar în fața marelui său rival, Carlos Alcaraz. Totodată, acest succes i-a rotunjit considerabil conturile .

Jannik Sinner, noul lider din tenisul mondial

Finala de la Monte Carlo dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-a întins pe parcursul a două ore și un sfert. Scorul final a fost 7-6 (5), 6-3. După un prim set extrem de dificil, sportivul italian a reușit să îl devanseze pe rivalului iberic, iar în urma acestui succes a ajuns la al patrulea premiu Masters 1000 câștigat la rând, după cele din Paris, IW și Miami.

. În urma rezultatului, Jannik Sinner devine matematic noul lider din tenisul mondial, iar „Carlito” coboară pe locul secund. Este doar pentru a doua oară când Sinner reușește să se impună în fața lui Alcaraz pe zgură, ibericul având patru rezultate pozitive pe această suprafață.

Câți bani a câștigat Jannik Sinner

Triumful de la Monte Carlo îi va rotunji considerabil conturile lui Jannik Sinner. Mai exact, italianul va încasa nu mai puțin de 974.370 de euro în urma performanței din principat. Totodată, 1000 de puncte ATP se vor adăuga în clasament pentru Sinner, iar datorită acestora ierarhia va fi modificată.

Cumva paradoxal, Carlos Alcaraz a câștigat trei din ultimele patru turnee de Grand Slam, însă a pierdut poziția de lider în clasament. Jannik Sinner se află într-o formă excelentă de la începutul lui 2026 și are o serie de nu mai puțin de 17 victorii la rând. Iubitorii tenisului au doar motive de bucurie, o nouă rivalitate formându-se după retragerile lui Nadal și Federer.

Reacția lui Sinner după ce l-a învins pe Alcaraz la ATP Masters Monte Carlo

Jannik Sinner a oferit o primă reacție după triumful de la Monte Carlo. „Înseamnă mult pentru mine. În același timp, clasamentul este pe plan secund. Sunt foarte fericit că am câștigat cel puțin un trofeu important pe această suprafață. Nu am mai făcut asta până acum. Înseamnă mult pentru mine”, a declarat Jannik Sinner.