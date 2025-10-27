Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților

Sport

Jannik Sinner nu se mai ascunde și a decis să se afișeze cu noua sa iubită. Mai mult de atât, tânăra i-a cunoscut deja și părinții faimosului sportiv.
Valentina Vladoi
27.10.2025 | 23:00
Jannik Sinner nu se mai ascunde Sportivul are o noua iubita pe care a prezentato si parintilor
Cine este noua iubită a lui Jannik Sinner. Sursă foto: Instagram, captură video / colaj Fanatik
Italianul Jannik Sinner a jucat în finala turneului de tenis de la Viena. Sinner a dispus în finală de germanul Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), scor 3-6, 6-3, 7-5. Întreaga partidă s-a încheiat după două ore și 30 de minute de joc.

Cine este noua iubită a lui Jannik Sinner

Și iată că victoria sa nu a trecut neobservată. La final, numărul 2 mondial a menționat-o în discursul de la final și pe iubita sa oficială, Laila Hasanovic. Iar lucrurile par serioase între cei doi.

Mai exact, noua iubită a lui Jannik Sinner s-a aflat în lojă alături de mama jucătorului, Siglinde. Astfel, tânăra i-a cunoscut deja familia acestuia și cuplul pare că merge într-o direcție bună.

De menționat e faptul că modelul a mai participat și la alte meciuri ale sportivului. De această dată însă, el și-a asumat în mod oficial relația, iar momentul a fost cu atât mai important în contextul în care și părinții au fost prezenți.

Leila Hasanovic a format un cuplu cu Mick Scumacher

Menționăm faptul că noua iubită a lui Jannik Sinner nu este tocmai un nume străin în lumea sportului. Mai exact, aceasta este model, iar în trecut a format un cuplu cu pilotul de Formula 1 Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher.

Cei doi s-au despărțit la începutul lui 2025 și au avut o relație mai bine de un an de zile. Iată însă că la doar câteva luni distanță, Leila Hasanovic și-a refăcut viața și este în prezent noua iubită a lui Jannik Sinner.

Menționăm faptul că tânăra a mai fost surprinsă la meciurile sportivului, dar acesta a fost reticent cu privire la partea amoroasă. Mai exact, el a refuzat să spună dacă formează sau nu un cuplu cu Leila.

Sportivul a negat relația în urmă cu câteva luni

„Nu vreau să vorbesc despre asta”, spunea sportivul. Totodată, când jurnaliștii italieni au susținut că a fost văzut la o întâlnire în Copenhaga cu Laila, acesta a negat cele întâmplate.

„Nu, nu, nu a fost nicio fată. Am avut doar niște obligații legate de o ședință foto acolo. Atât. Nimic altceva”, spunea sportivul. Iată însă că în final, acesta și-a asumat relația.

Anterior relației cu Leila Hasanovic, noua sa iubită, Jannik Sinner a format un cuplu cu rusoaica Anna Kalinskaya. Aceasta era mai mare decât el, iar cei doi au fost împreună câteva luni de zile.

Iată însă că sportivul a depășit cu brio despărțirea, iar în prezent pare mai fericit ca oricând alături de noua sa parteneră. Momentan însă, el nu a făcut și alte declarații legate de acest subiect.

