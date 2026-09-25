Sport

Jannik Sinner va rata turneul de la Beijing! Organizatorii îl așteptau în acest weekend: ”Sunt dezamăgit”

Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, a anunțat că nu va participa la turneul de la Beijing. Italianul era așteptat să ajungă, duminică, în capitala Chinei.
Gabriel Neagu
25.09.2026 | 18:10
Jannik Sinner va rata turneul de la Beijing Organizatorii il asteptau in acest weekend Sunt dezamagit
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Jannik Sinner si-a anuntat absenta de la Turneul de la Shangahi. sursa foto: hepta
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Jannik Sinner s-a accidentat acum două luni și a ratat turneul de Grand Slam, US Open. Jucătorul de tenis era să revină în activitate la Turneul de la Beijing. Totuși, acesta a făcut anunțul care i-a dezamăgit pe fani

Jannik Sinner nu va juca la Beijin: ”Sunt dezamăgit”

Campionul en-titre al turneului din China a anunțat că nu va participa la ediția ce va începe săptămâna viitoare. Jannik Sinner și-a anunțat absența, prin intermediul rețelelor de socializare. Liderul clasamentului ATP ar avea, în continuare, probleme la nivelul genunchiului și nu forțează o revenire.

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”Sunt dezamăgit să anunț că nu voi putea juca la Beijing anul acesta: genunchiul meu nu este încă în starea ideală, nu sunt încă pregătit să concurez, dar voi face tot ce pot să revin pe teren cât mai curând posibil. Sunt dezamăgit că nu-mi pot apăra titlul; am avut momente grozave acolo în trecut. Le doresc tuturor un turneu bun”, a transmis jucătorul de tenis italian, pe platforma X.

Jannik Sinner ar suferi de o inflamație a tendonului la genunchiul drept. Oficialii turneului ar fi confirmat participarea sa, dar planul de recuperare nu a mers conform planului.

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Sportivul va încerca să revină până la Turneul de la Shanghai 1000 ATP, însă totul depinde de evoluția recuperării. În caz contrar, următoarul turneu în care ar putea evolua este cel de la Viena. Competiția va începe pe data de 24 octombrie. Totuși, nu există, momentan, nicio veste că italianul va fi complet recuperat până la startul turneului.

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Sinner poate fi detronat în clasamentul ATP

Absența lui Jannik Sinner ar putea continua și la turneul de la Shanghai. Problemele sale medicale l-ar costa nu mai puțin de 500 de puncte în clasamentului ATP. Astfel, ar fi o simplă formalitate ca germanul Alexander Zverev să revină în vârful ierarhiei în această toamnă.

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În clasamentul ATP Race, contabilizând doar rezultatele din acest an, Zverev l-a depășit considerabil pe italian: 8650 – 7950 puncte. Sinner ar avea de apărat patru trofee câștigate în ultima parte a anului trecut. Adică, un total de 3660 de puncte.

  • 1810 puncte este diferența dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev în clasamentul ATP
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