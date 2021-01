Janusz Gol a răbufnit în presa din Polonia: „Nu am luat niciun ban de când am venit!”

Janusz Gol a ajuns și el la capătul puterilor, fiind neplătit de când a semnat cu Dinamo, iar mijlocașul defensiv și-a spus „of-ul” în presa din țara natală, Polonia.

Fotbalistul polonez de 35 de ani e disperat, după ce nu a primit niciun ban în ultimile cinci luni, de când a semnat cu echipa lui Dinamo, iar „câinii roșii” sunt la un pas de dezastru, majoritatea jucătorilor dorind să plece.

Dinamo s-a reunit, dar căpitanul Ante Puljic avertizează că mulți dintre jucători vor pleca în scurt timp dacă nu vor primi salariile.

Janusz Gol a vorbit despre situația de la Dinamo în presa din Polonia: „Nu e ușor deloc!”

Astăzi este ziua decisivă la Dinamo în ceea ce privește viitorul mai multor jucători, iar Janusz Gol își leagă ultimele speranțe de suporterii din programul DDB: „Nu am luat niciun ban de când am venit la Dinamo. Acum am primit o promisiune, că se va plăti un salariu. Nu a venit din partea patronului din Spania, ci de la suporteri. Au spus că vom primi ceva înaintea primului meci din an”.

Mijlocașul polonez a explicat și motivul pentru nu a fost la fel de afectat de probleme financiare de la Dinamo, precum ceilalți coechipieri ai săi din Ștefan cel Mare: „Nu e ușor deloc. Din fericire, eu am o siguranță financiară, așa că nu mă afectează atât de tare această situație”.

Jucătorul mărturisește că a rezistat în România în toată această perioadă din economiile pe care le-a acumulat până la 35 de ani în cariera de fotbalist: „Deocamdată trăiesc din economii, dar sper ca în curând să revenim la normal. Însă băieții de aici s-au săturat de situația asta. Nu e ușor să te concentrezi la fotbal într-o asemenea atmosferă.

Janusz Gol se gândește la plecarea de la Dinamo

Janusz Gol speră ca în următoarele zile situația să se schimbe, în caz contrar va lua și el decizia de a părăsi clubul Dinamo: „Vreau să văd întâi ce se va întâmpla în următoarele zile”, a mai spus fotbalistul.

Pentru Dinamo urmează un program infernal, iar jucătorul se teme de ce le va rezerva viitorul apropiat: „Luna ianuarie va fi foarte aglomerată, jucăm din trei în trei zile. Dacă nu se va schimba nimic în următoarele zile, atunci voi lua o decizie.

Polonezul a vorbit și despre fotbaliștii spanioli care au părăsit-o deja pe Dinamo, Juan Camara și Aleix Garcia: „Juan Camara și Aleix Garcia nu au mai revenit la echipă, nu știu de ce”, a spus Janusz Gol pentru Sport.tvp.

