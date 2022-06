Japonia, lovită de cel mai puternic val de caniculă din istorie. Temperaturi record. ”Afară este ca în saună”

Japonia se confruntă cu cel mai grav val de căldură din istoria măsurătorilor în statul asiatic. În unele zone au fost și temperaturi de peste 40 de grade.

Japonia, afectată de cel mai puternic val de căldură din istorie

Miercuri, 29 iunie, în Tokyo, s-au înregistrat temperaturi de peste 35 de grade, pentru a cincea zi consecutiv. Specialiștii spun că acestea sunt cele mai mari pentru luna iunie, documentate vreodată, de la începutul înregistrărilor în 1875, notează .

Tot în aceste zile, în orașul Isesaki, situat la nord-vest de Capitală, s-a înregistrat un record de 40,2 grade Celsius. Aceasta este cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în iunie pentru Japonia.

În mod normal, luna iunie este una foarte ploioasă în statul din estul Asiei. În acest an, sezonul cu precipitații s-a terminat cu 22 de zile mai repede decât normalul și la cea mai timpurie dată din ultimii 70 de ani.

La mijlocul acestei săptămâni, maximele au atins frecvent peste 39 de grade Celsius și au fost 11 grade și pe vârful muntelui Fuji. Marți maximele au fost de 37 C, iar luni, de 38 C. Cel mai rece a fost în nordul țării, cu maxime de sub 16 grade.

În Japonia, zilele în care temperaturile trec de 40 de grade sunt extrem de rare. La Tokyo au fost cel mult 39 de grade, iar pe vârful celebrului munte Fuji, la 3.776 m, maxima absolută a fost 17,8 C.

Locuitorilor din Tokyo li s-a cerut economisirea energiei

Pe Twitter, locuitorii din Japonia au postat numeroase mesaje în care se plâng de .

”Este prea cald afară. A ieși din casă este similar cu a intra într-o saună”, a scris un internaut din Tokyo.

”Am fost afară de dimineață și aproape că mă topesc din cauza căldurii extreme. Este aerul atât de fierbinte încât instalația anti-incendiu de la locul de muncă s-a scurtcircuitat”, a scris o altă persoană.

Autoritățile din Capitala Japoniei le-au cerut celor aproximativ 37 de milioane de oameni care locuiesc în Tokyo și în împrejurimi să folosească cât mai puțină electricitate și să raționeze aerul condiționat.

Guvernul i-a sfătuit pe cetățenii din zonă să stingă luminile și întrerupătoarele de curent timp de trei ore după-amiaza și să folosească aerul condiționat ”în mod corespunzător”.