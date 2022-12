Japonia – Spania, de la ora 21:00 în Grupa E la Campionatul Mondial 2022. La mâna ibericilor

Meciul Japonia – Spania are loc joi, 1 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa E la turneul final al CM din Qatar. Niponii au trei puncte, victorie imensă cu Germania şi apoi înfrângere cu Costa Rica. Ibericii au învins Costa Rica la scor, 7-0 şi au făcut egal cu Germania, deci au 4 puncte.

Japonia – Spania, în etapa 3 din Grupa E la Campionatul Mondial 2022

Japonia are 3 puncte, , echipă ce are patru puncte şi care poate dicta, în funcţie de interese, cine merge mai departe. Germanii se tem mult de o amabilitate exagerată a ibericilor faţă de niponi cu scopul de a fi ei cei trimişi acasă.

Unde se joacă meciul dintre Japonia şi Spania

Confruntarea Japonia – Spania se desfăşoară joi, 1 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Khalifa International”, unul dintre cele două stadioane din capitala Doha, alături de stadionul “Al Thumama”. Va fi foarte interesant de urmărit şi duelul suporterilor în tribune, la Campionatul Mondial fiind prezenţi foarte mulţi fani ai celor două reprezentative.

Aici au avut loc deja partidele Anglia – Iran 6-2, cele mai multe goluri de la turneul final, Germania – Japonia 1-2, una dintre marile surprize, Olanda – Ecuador 1-1,Croația – Canada 4-1 şi Ecuador – Senegal 1-2. Aşadar, Japonia revine la locul unde a produs marea surpriză cu Germania sperând într-un alt rezultat bun. Vor mai avea loc aici optima Olanda – SUA sâmbătă, 3 decembrie, şi pe 17 decembrie partida pentru medaliile de bronz.

Cine transmite la TV partida

Partida Japonia – Spania se joacă joi, 1 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

În capitala ţării gazdă a turneului final al CM joi, 1 decembrie, va fi o vreme frumoasă, dar nu excesiv de călduroasă. Maxima zilei va ajunge la 28 de grade, iar la ora jocului vor fi în jur de 25 de grade, situaţie în care probabil nu va mai fi nevoie de a fi puse în funcţiune instalaţiile de răcire ale stadionului.

Tot ce trebuie să știi despre Japonia – Spania, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Probabil că vor fi mulţi pariori care vor merge pe ideea că Spania e mult mai puternică decât Japonia şi o va învinge. Dar vor fi şi din rândul celor care vor miza pe ideea că Spania vrea Germania eliminată de la Mondial. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Japonia – Spania.

Nu sunt absenţe în meciul Japonia – Spania

Selecționerul Spaniei, Luis Enrique, nu are absențe la acest meci şi rămâne de văzut dacă va decide să lase la odihnă o bună parte dintre jucătorii titulari, acordând spațiu celor cu minute mai puține sau care nu au intrat deloc până acum, aşa cum a procedat Franţa şi a pierdut în faţa Tunisiei.

Nici Japonia nu se poate plânge de faptul că ar fi pierdut jucători în primele două meciuri, ceea ce înseamnă că toţi jucătorii sunt apţi şi pot fi folosiţi în funcţie de planurile tactice ale selecţionerului Hajime Moriyasu. Japonia are mare nevoie ca Spania să nu îşi dorească victoria în acest meci şi să ajute Germania.

Sud-africanul Victor Gomes la al doilea meci în Qatar

Partida dintre Japonia şi Spania îl va avea la centru pe arbitrul Victor Gomes din Africa de Sud. Acesta se va afla al doilea meci la acest turneu final, după ce în prima etapă a condus, din Grupa D, confruntarea dintre Franţa şi Australia, scor 4-1.

Spania caută două victorii în faza grupelor la un turneu final de CM într-o singură ediție, pentru prima dată de la campania triumfală din 2010 încoace. le oferă spaniolilor și posibilitatea unui alt egal pentru a avansa. Și chiar și o înfrângere șocantă în fața echipei clasate pe locul 28 în topul FIFA i-ar oferi în continuare o șansă decentă de a ajunge în faza eliminatorie, datorită golaverajului superior.

Cote la pariuri

Pentru casele de pariuri nu există loc pentru Japonia să obţină ceva în acest meci. Spania e net favorită la cota de 1,45, iar niponii au 7,50 pentru a repeta bomba din jocul cu Germania. Şansă dublă 1X are cotă 2,90, iar un gol Japonia are cotă de 1,90, semn că totuşi este posibil. Foarte joasă e cota pentru over 1,5 goluri, doar 1,30.

Este pentru prima dată în istoria lor când Spania şi Japonia vor sta faţă în faţă la un turneu final de CM. Nu există decât un singur precedent, un meci amical din 2001, când niponii disputau partide tari, cu adversari grei, pentru că urmau să organizeze alături de Coreea de Sud turneul final CM 2002 şi atunci ibericii s-au impus la limită, 1-0.