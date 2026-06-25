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Japonia – Suedia, LIVE VIDEO în grupa F de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Japonia - Suedia, etapa 3, grupa F de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
25.06.2026 | 18:52
Japonia Suedia LIVE VIDEO in grupa F de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Japonia - Suedia, LIVE VIDEO în grupa F de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Japonia și Suedia se întâlnesc într-un duel decisiv din Grupa F a Cupei Mondiale 2026. Niponii se mulțumesc și cu o remiză pentru a avansa în faza eliminatorie, în timp ce scandinavii trebuie să joace la victorie, ca să fie siguri de unul dintre primele două locuri. Nu e exclusă nici o clasare între cele mai bune locuri 3 din grupe, dar Suedia ar prefera să evite acest risc.

Japonia – Suedia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Japonia
Suedia

Clasament Grupa F

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
2 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
10 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
11 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Japonia – Suedia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Japonia – Suedia LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Japonia a avut un parcurs solid până acum în grupa F, debutând cu un rezultat spectaculos, 2-2 cu Olanda, într-un meci în care a revenit de două ori pe tabelă. În al doilea joc, asiaticii s-au impus categoric, 4-0 împotriva Tunisiei, astfel că o remiză în ultimul meci îi garantează calificarea.

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De partea cealaltă, Suedia a alternat evoluțiile în această grupă. Scandinavii au început în forță, cu o victorie clară, 5-1 împotriva Tunisiei. Totuși, în etapa a doua, Suedia a fost învinsă categoric de Olanda, scor 1-5, rezultat care i-a anulat Suediei golaverajul realizat contra africanilor. Astfel, înaintea ultimului meci, nordicii au trei puncte și sunt obligați să joace la victorie cu Japonia.

La ce oră se joacă Japonia – Suedia și cine transmite la TV

Partida Japonia – Suedia este programată în noaptea de 25 spre 26 iunie 2026, de la 02:00 (ora României), și se dispută la Dallas, Statele Unite. În România, meciul va fi transmis în direct la tv de Antena 1, în același timp în care Tunisia și Olanda joacă pe Antena 3.

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Cote pariuri Japonia – Suedia

Dezastrul din meciul cu Olanda a scăzut încrederea bookmakerilor în forța Suediei. De cealaltă parte, Japonia a avut un joc solid în ambele meciuri. Și acum, contra Suediei, este favorită, cu o cotă de 1,95 pentru victorie la SUPERBET. În opoziție, Suedia are 4,15 pentru un succes de care are neapărată nevoie. Rezultatul de egalitate în acest duel e cotat la 3,50.

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