Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit 3-6, 0-5 în turul 1 la US Open 2022. Estonianca a câştigat primul set şi se distanţează în actul secund

Meciul Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit are loc marţi, 30 august, după ora 01:50, în cadrul turului 1 al turneului de Grand Slam US Open 2022, care se desfăşoară la New York, în perioada 29 august – 11 septembrie, fiind ultimul turneu de Grand Slam din acest an.

Unde se joacă meciul Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit în turul 1 la US Open 2022

Confruntarea Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit se desfăşoară marţi, 30 august, după ora 01:50, la New York, unde are loc ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2022. Este meciul din sesiunea de după-amiază programat pe terenul 17.

Pe acelaşi teren în sesiunea de dimineaţă vor intra în concurs Rakhimova – Garcia la feminin, Jarry – Berrettini şi Carreno Busta – Thiem la masculin. Este un teren cu foarte puţine disponibilităţi pentru cei care doresc să urmărească partidele. Şi totuşi este posibil ca Jaqueline ar putea beneficia de susţinerea unor compatrioţi, la acea oră nemaifiind angrenată nici o altă româncă în joc.

Cine transmite la TV partida Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit

Partida Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit se joacă marţi, 30 august, după ora 01:50, în turul 1 al US Open 2022, pe terenul 17 şi va fi transmisă la TV de Eurosport 2. Îl puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La New York vremea se pare că s-a decis să ţină cu această ediţie de US Open 2022, cel puţin în prima săptămână, când se prognozează soare, cer senin şi nici un pericol de precipitaţii. Jocul are loc la o oră la care cele 32 de grade anunţate pot crea un handicap ambelor sportive, dar mai ales româncei, fără meciuri în picioare în ultimele luni.

Cine este Anett Kontaveit, adversara lui Jaqueline Cristian în turul 1 la US Open 2022

Anett Kontaveit a început tenisul la vârsta de 6 ani, iar până la 11 ani a fost antrenată de mama ei, Ulle! Apoi, Anett a lucrat cu antrenori estonieni în perioada junioratului. Kontaveit a fost pregătită până de curând de rusul Dmitry Tursunov, fost jucător de tenis în circuitul ATP iar acum de Torben Belz, fostul coach al Emmei Răducanu, care l-a angajat pe Tursunov! Hhobby-urile estonei Anett Kontaveit sunt: cumpărăturile, filmele și întâlnirile cu prietenii, plăcându-u foarte mult petrecerile cu câţi mai mulţi prieteni, dar desfăşurate fără nici un fel de excese.

Anett Kontaveit este o jucătoare agresivă din spatele liniei de fund, care apelează la o varietate de lovituri pentru a-și pune în dificultate adversarele! Astfel, ea provoacă de multe ori greșelile adversarelor. Prin prisma stilului ei de joc agresuv, Kontaveit acumulează de obicei un număr mare de puncte direct câștigătoare, dar comite și multe erori neforțate. Kontaveit lovește puternic atât cu forehand-ul, cât și cu reverul.

Cote la jocul Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit

Evident, un meci împotriva locului 2 mondial este o încercare aproape imposibilă pentru Jaqueline Cristian, care revine pe teren după ce în februarie, la Doha, a suferit o gravă accidentare. Era turneul la care Cristian a reuşit în 32-imi o victorie cu 2-0 în faţa Elenei Rîbakina, viitoarea campioană de la Wimbledon, iar în 16-imi conducea cu 1-0 în faţa Dariei Kasatkina, când a survenit accidentarea.

Cota la victorie pentru Anett Kontaveit este de 1,10 faţă de 8,50 cât a primit românca. Un set luat de Cristian are cotă 2,90 dar este puţin probabil deşi trebuie să luăm în calcul faptul că Anett Kontaveit a avut evoluţii modeste pe hard, părând că este departe de forma care a dus-o pe locul 2. Nu există precedente între ele.